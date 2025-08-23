Joël Ordoñez pourrait rester au Club de Bruges malgré une offre de 30 millions d'euros bonus compris : voici pourquoi

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Et si Joël Ordoñez restait finalement au Club de Bruges cet été ? C'est en tout cas le désir des dirigeants du club brugeois.

Le dossier d'un départ de Joël Ordoñez vers l'OM continue de traîner. Selon l'expert mercato Sacha Tavolieri, le Club de Bruges ne veut simplement pas vendre son joueur.

Une décision qui va à l'encontre du désir de l'Équatorien. Lui veut rejoindre la formation française. Le défenseur serait furieux et serait même parti "au clash" face aux dirigeants Blauw en Zwart.

Une réunion afin de clarifier le dossier est prévue ce samedi entre le Brugeois et la direction du club. Joël Ordoñez appartient toujours au Club de Bruges jusqu'en juin 2028, si les Brugeois veulent absolument le garder il ne pourra rien y faire.

L'Olympique de Marseille continue de s'adapter aux exigences du Club de Bruges. Une offre de 25 millions d'euros + cinq millions de bonus et un pourcentage à la revente a été proposée.

Reste à savoir si la fameuse réunion permettra de faire bouger les choses. Cette dernière s'annonce évidemment cruciale.