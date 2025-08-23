La défense a coulé, l'attaque n'a pas marqué : les notes du Standard après la débâcle contre le Cercle

Le Standard a été giflé sur sa pelouse par le Cercle de Bruges, ce samedi. Voici les notes attribuées aux Rouches après cette contre-performance.

Matthieu Epolo (4)

Grossière erreur sur le but de Steve Ngoura et sur le 0-4 d'Adewumi annulé pour hors-jeu. Ne peut rien sur les deux autres, mais ça fait quand-même beaucoup, d'autant qu'il permet au Cercle d'égaliser au meilleur moment : juste avant la pause.

Boli Bolingoli (3)

Ngoura lui a fait beaucoup de mal. Souvent en retard et lent à la construction du jeu. Un apport plus faible que celui de Calut. Logiquement remplacé à la pause.



Lire aussi… 🎥 "Même les joueurs expérimentés ont raté leur match" : Rednic explique la catastrophe du Standard face au Cercle

Josué Homawoo (3)

Roulé dans la farine à plusieurs reprises dans la surface. Ne voit pas Utkus partir dans son dos sur le 0-3. Prestation très, très compliquée.

Ibe Hautekiet (4)

De bonnes interceptions, aussi des relances mal calibrées, mais probablement le meilleur des quatre défenseurs titulaires, malgré une intervention loupée qui a failli coûter le 0-4.

Marlon Fossey (4)

Un rôle défensif difficile pour contenir le virevoltant Nazinho. Pas toujours assez précis dans ses centres lorsqu'il se projete vers l'avant.

Marco Ilaimaharitra (4)

Beaucoup de fautes techniques individuelles de la part du Malgache, qui ne surveille pas Utkus sur le 0-3. On l'a déjà vu mieux en jambes cette saison.

Casper Nielsen (5)

Ses automatismes avec les autres sont de plus en plus présents. Plusieurs bons ballons donnés, dans la profondeur ou sur phase arrêtée, et des interventions défensives. Remplacé de manière un peu étonnante à la pause.

Nayel Mehssatou (5)

Parfois discret, parfois très en vue. De bons mouvements, des frappes dangereuses, mais aussi beaucoup de pertes de balle. Prestation décevante dans l'ensemble.

Adnane Abid (4)

Trop discret, pas encore le maître à jouer attendu. Chez lui aussi, le déchet s'est largement fait ressentir. Joueur intéressant, mais qui doit encore se mettre dans le rythme de la Jupiler Pro League.

Tobias Mohr (5)

Volontaire, mais ne pèse pas sur une défense adverse. Mérite d'être revu au poste de latéral gauche, qu'il a occupé durant la seconde période. Empêche Ngoura de faire 0-4 d'un superbe tacle.

Rafiki Saïd (5)

Très en difficulté dans un rôle qui n'est pas le sien en première période. Beaucoup de déchet dans ses remises dos au but. Il n'est pas un attaquant de pointe, et encore moins dans un système à un seul buteur. Bien meilleur sur le côté après la pause. 4/10 en première période, 6/10 en seconde.

Hakim Sahabo (5)

Des choses très intéressantes avec le ballon, mais aussi du déchet au moment de le lâcher. Pourrait parfois simplifier son jeu pour le rendre plus pragmatique.

René Mitongo (5)

Est rentré dans un contexte très compliqué, mais a tenté. Une frappe passée proche de la latte de Delanghe.

Non notés : Mohamed El Hankouri, Bradley Nam James.