Un départ ? Une fin de carrière à l'Union ? Christian Burgess se livre sur les offres refusées cet été

Christian Burgess, 33 ans, porte le brassard de capitaine à l'Union Saint-Gilloise depuis cet été, suite au départ d'Anthony Moris. Le défenseur anglais évolue au club depuis 2020 et fait désormais partie des meubles.

Cet été, l'Union a encore perdu une belle partie de sa colonne vertébrale : "Avec tout le respect pour la Jupiler Pro League, il est normal que les joueurs aient l'ambition de jouer en Bundesliga, en Premier League ou en Liga. Quand je vois Noah Sadiki partir à Sunderland, je suis content qu'il découvre l'Angleterre. Si Franjo Ivanovic s'en va à Benfica, c'est parce qu'il le mérite vraiment", déclare Christian Burgess à La Dernière Heure.

Il n'est pas inquiet : "Si Ivanovic part, on ne se demande plus comment on va performer, mais qui sera la prochaine perle pour le remplacer. Pendant l'été 2022, nous avons perdu Nielsen, Undav et Mitoma, et à ce moment-là, les gens se demandaient comment on allait pallier ces départs".

Des offres, mais rien de satisfaisant

Le défenseur anglais est également revenu sur son cas personnel : "Certains disent que je méritais un grand transfert, mais je suis venu à l'Union pour d'autres raisons. Mon rôle est de maintenir des standards élevés et d'aider l'Union à performer. Jouer la Ligue des Champions cet été était un rêve inattendu pour moi".

Cet été, il a pourtant reçu des offres : "Oui, mais aucune n'était suffisante pour quitter l'Union. Si un club avait offert cent millions, il aurait été difficile de dire non, mais je voulais rester ici pour la Ligue des Champions. Il y avait aussi des offres de League One et de pays exotiques, mais ce n'était pas pour moi".

Christian Burgess est tout simplement comme un poisson dans l'eau au Parc Duden : "Il est difficile d'imaginer une offre qui me ferait quitter Bruxelles. Ma femme est heureuse, ma fille aime la crèche, et le nouveau centre d'entraînement est proche. J'aime ma vie ici et ma relation avec le staff, le personnel et la direction est excellente".