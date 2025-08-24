Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Invaincu et leader avec 13 points sur 15, le STVV signe un début de saison presque historique. "Les joueurs avaient à cœur d'effacer la saison dernière", confie Wouter Vrancken.

Qui aurait osé prédire un tel départ du STVV ? Avec 13 points sur 15, le club limbourgeois est la révélation de ce début de saison. Il faut remonter à la saison 1988-1989 pour retrouver une entame aussi solide.

Pour l’ailier Robert-Jan Vanwesemael, le secret réside dans la simplicité : miser sur leurs qualités et travailler en équipe. "Match après match, nous devons viser la victoire. Continuer à travailler dur ensemble, c’est notre force. Et les résultats suivront", confie-t-il à DAZN.



Vrancken comparé à Goethals

L’homme derrière cette réussite, c’est l’entraîneur Wouter Vrancken. Son approche est comparée à celle du légendaire Raymond Goethals. "Avant même le début de saison, j’ai dit que nous travaillions dur, sans nous plaindre. Avec cet état d’esprit, on peut accomplir beaucoup, même avec moins de qualités. Les garçons le démontrent", explique-t-il.

Selon lui, la grande différence avec la saison passée se trouve dans l’esprit collectif. "Ce n’est pas une question de défenseurs, ce sont les mêmes. Ce sont les attaquants et les milieux qui font le nécessaire pour aider l’équipe. Tout commence par là", souligne Vrancken.

Vanwesemael insiste sur l’impact du coach. "Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de joueurs importants. Cela rend l’équipe plus forte. Les gars qui étaient là l’an dernier jouent avec plaisir. Créer une équipe, savoir ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, c’est ce que Wouter fait le mieux. Et c’est pour ça que nous croyons de plus en plus en nous."