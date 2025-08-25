Accord personnel trouvé : Nikola Stulic va intégrer les plus grosses ventes de l'histoire de Charleroi

Si quelques détails sont encore à régler, Nikola Stulic est bien en passe de quitter le Sporting Charleroi pour Lecce. L'attaquant serbe aurait trouvé un accord personnel avec la formation italienne, ce dimanche soir.

Ce week-end, les rencontres du Racing Genk (contre Charleroi), du Club de Bruges (contre Westerlo) et d’Anderlecht (contre La Gantoise) ont été remises pour donner un maximum de chances à ces trois équipes de remporter leur barrage européen.

Ce dimanche, La Gantoise et Charleroi en ont profité pour s’affronter en amical afin de tester quelques ajustements avant la prochaine journée de championnat. Une rencontre remportée par les Buffalos sur le score de 3-0.

Un grand absent pour cette joute amicale : Nikola Stulic. En instance de départ, l’attaquant serbe des Zèbres a été préservé pour éviter toute blessure, comme cela était arrivé à Ken Nkuba il y a deux ans, quelques jours avant son transfert, finalement avorté, à Lens, également lors d’une rencontre amicale.

Nikola Stulic se rapproche de son départ de Charleroi

Mais cette fois, probablement pas de transfert avorté pour Charleroi et Nikola Stulic, qui se rapproche bien de Lecce. Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, un accord verbal aurait été trouvé entre le joueur et la formation italienne, ce dimanche. Un accord qui doit encore se matérialiser par écrit en début de semaine.

Toujours selon nos confrères, un accord doit encore être trouvé entre les clubs. Celui-ci est proche, mais un élément vient quelque peu perturber les négociations. Charleroi réclame entre 4,5 M€ et 5 M€, hors bonus et hors pourcentage à la revente. Un montant que serait prêt à offrir Lecce pour l’attaquant de 23 ans, mais les commissions réservées aux intermédiaires, dont l’agent Fali Ramadani, font descendre le montant qui arriverait au Mambourg à tel point que la direction carolo n’aurait pas encore envie d’accepter cet accord.

Dans le top 10 des plus belles ventes de l'histoire des Zèbres ?

Cependant, les différentes parties se sont rapprochées ces derniers jours, voire ces dernières heures, et le transfert de Nikola Stulic vers Lecce semble bien en passe de se réaliser. Il pourrait entrer dans le top 10 des plus grosses ventes de l’histoire du Sporting Charleroi, loin derrière les 12 millions d’euros offerts par Lille pour Victor Osimhen à l’été 2019, accompagnés d’une plus-value de 20 % sur la revente de l’attaquant nigérian ayant porté l’opération à plus de 22 millions d’euros.

Un top 10 dans lequel on retrouve donc Victor Osimhen, Shamar Nicholson (8 M€), Maxime Busi (6,9 M€), Cristian Benavente (6 M€), Nurio Fortuna (6 M€), Vakoun Bayo (5,8 M€), Kaveh Rezaei (5 M€), Dodi Lukebakio (5 M€), Adem Zorgane (4,3 M€) et Anass Zaroury (4,2 M€).