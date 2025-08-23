La Gantoise s'offre une victoire méritée contre Charleroi, Wilfried Kanga et Dante Vanzeir se font plaisir

Charleroi et La Gantoise disputaient hier un match d'entraînement à huis clos. Les Buffalos l'ont emporté 3-0.

Avec trois barrages européens à préparer, ce sont trois matchs de Pro League qui ont été remis à une date ultérieure : Anderlecht - La Gantoise, Genk - Charleroi et Club de Bruges - Westerlo. Au total, six équipes ont donc quartier libre ce weekend, elles n'entreront en action que dans une semaine.

Du côté de Gand, on a accueilli la nouvelle avec beaucoup de soulagement : un match de moins durant la période de mercato, postposé à une date où les joueurs auront assimilé plus automatismes, c'est une bénédiction pour Ivan Leko. Mais l'entraînement ne suffit pas toujours pour répéter ses gammes.

Les Buffalos ont donc organisé un double match amical contre Charleroi. Et Leko peut être satisfait de ce qu'il a vu durant les 2 x 60 minutes de jeu. Ses hommes ont pris les choses en main et dominé la première rencontre. Après plusieurs occasions et un but d'Omri Gandelman annulé pour hors-jeu, Gand a ouvert le score grâce à Wilfried Kanga. Charleroi a répliqué avec une énorme possibilité, mais Davy Roef a sorti le grand jeu, 1-0 après 60 minutes.

Un match qui doit rassurer Leko, un peu moins De Mil

Les deux entraîneurs ont complètement modifié leur onze pour la deuxième rencontre. Et les Gantois ont encore été les plus menaçants. Cela a payé après une demi-heure : Leandro Lopes fauché dans la surface, Dante Vanzeir a pu reprendre confiance sur penalty pour doubler la mise.

L'ancien buteur de l'Union s'est même offert un doublé dans la dernière demi-heure sur un bon centre de Tiago Araujo. 3-0, score final : Charleroi continue de se chercher et a vécu un match difficile. Les Zèbres devront encore monter en puissance avant la réception de Dender samedi prochain.