Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

Blessé depuis début mars et absent lors de l'intégralité des Champions Play-Offs, Killian Sardella est de retour à l'entraînement collectif du Sporting d'Anderlecht, cinq mois plus tard. Il pourrait être dans le groupe pour le déplacement décisif des Mauves à l'AEK Athènes.

En mars dernier, Killian Sardella manquait la dernière rencontre de la phase classique entre le Sporting d'Anderlecht et le Cercle de Bruges. Il ne le savait peut-être pas encore, mais il s’apprêtait à vivre cinq longs mois de rééducation.

Blessé lors de la trêve internationale du mois de mars, la première sous la direction de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges, il avait également manqué l’intégralité des Champions Play-Offs ainsi que l’ensemble de la préparation d’avant-saison. Il n'a donc pas encore joué le moindre match sous la houlette de Besnik Hasi.

Killian Sardella de retour dans le groupe d'Anderlecht pour le déplacement à l'AEK ?

Après cinq mois, le joueur de 23 ans est enfin de retour. Cette semaine, la rencontre entre Anderlecht et La Gantoise a été reportée pour permettre aux Mauves de préparer leur barrage européen, ce qui a permis à Killian Sardella de reprendre l’entraînement collectif.

Le latéral droit a récemment franchi une nouvelle étape dans sa rééducation et est dans le groupe depuis la veille de la rencontre entre Anderlecht et l'AEK Athènes, la semaine dernière. Il était cependant trop risqué de le mettre directement sur la feuille de match.

Cela pourrait être le cas pour le match retour en Grèce, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure. Une excellente nouvelle pour Besnik Hasi, qui est également privé d’Ilay Camara et de Thomas Foket. Ce sont Ali Maamar et Basile Vroninks qui occupent le flanc droit depuis le début de saison, mais les deux jeunes joueurs ont encore beaucoup à apprendre pour s’imposer à cette position, malgré leurs qualités indéniables.