Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

Le RFC Liège tient enfin son attaquant de référence, en la personne d'Oumar Diouf. Le Sénégalais de 22 ans a déjà inscrit trois buts en trois matchs officiels avec les Sang & Marine.

Le RFC Liège se cherchait un nouvel attaquant de référence depuis le départ d'Adriano Bertaccini vers Saint-Trond fin janvier 2024. Zakaria Atteri, désormais à Eupen, a longtemps été aligné à cette position, sans jamais apporter une entière satisfaction.

Cet été, le Matricule 4 semble avoir trouvé son nouveau serial-buteur en la personne d'Oumar Diouf. Testé par les Liégeois assez tôt dans la préparation, il a dû attendre avant de se voir offrir un contrat professionnel, alors que son visa en Belgique allait expirer et que d'autres clubs surveillaient sa situation de près.

Le RFC Liège a finalement décidé de signer le Sénégalais de 22 ans et ne le regrette pas. Muet lors de sa première apparition en match officiel à Eupen, qui fut très compliquée pour l'ensemble des troupes de Gaëtan Englebert, il a fait trembler les filets à trois reprises lors des deux derniers matchs.

Oumar Diouf, l'attaquant que Liège cherchait pour remplacer Bertaccini

Double buteur lors de la victoire 2-0 dans le derby face au RFC Seraing, il a remis le couvert ce week-end à Lokeren en inscrivant le seul et unique but de la partie. À peine arrivé, Oumar Diouf a déjà rapporté six points aux Sang & Marine.

Des débuts qui rappellent naturellement ceux d'un certain… Adriano Bertaccini à Rocourt. Le chemin est encore très long pour Oumar Diouf, mais ses qualités, visibles dès les premiers matchs amicaux, se révèlent désormais aux yeux du grand public.

Avec trois buts en autant de journées, il occupe la deuxième place du classement des buteurs de la Challenger Pro League, derrière Thierry Ambrose (Courtrai, 4 buts) et à égalité avec Leandro Rousseau (Patro Eisden) et Bas Van den Eynden (Beerschot).

