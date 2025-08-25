Deux cadres sur le départ à l'Antwerp : voici pourquoi le club doit absolument vendre

Deux cadres sur le départ à l'Antwerp : voici pourquoi le club doit absolument vendre
Photo: © photonews

Ce week-end, le Royal Antwerp FC affrontait le KV Malines. Mais le club devait se passer de deux de ses cadres. Leur départ devrait rapporter plusieurs millions dans les prochains jours. Une bonne nouvelle pour le Great Old, qui a besoin d'argent.

L’Antwerp faisait partie des clubs du top qui devaient jouer ce week-end. Il fallait donc voir ce que les Anversois allaient montrer face au KV Malines.

Tout aussi important était la sélection. On n’y retrouvait ni Senne Lammens ni Michel-Ange Balikwisha. Les deux joueurs se rapprochent de plus en plus d’un transfert.

Lire aussi… Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

L’ailier Michel-Ange Balikwisha a trouvé un accord personnel avec le Celtic, tandis que Senne Lammens pourrait filer du côté de Manchester United. Deux départs qui devraient rapporter plusieurs millions dans les caisses du matricule 1.

Renflouer les caisses de l’Antwerp

Et ces millions sont bien nécessaires, car le club a besoin d’argent, rapporte Het Laatste Nieuws. C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle aucun risque n’est pris avec ces deux joueurs : une blessure compromettrait tout transfert.

Selon les derniers chiffres disponibles, l’Antwerp affiche une perte opérationnelle d’environ 5 millions d’euros et un capital propre négatif de 10 millions d’euros. Dans ce contexte, une rentrée de 25 millions d’euros serait plus que bienvenue. Déjà ces dernières années, le club avait réalisé quelques belles ventes.

