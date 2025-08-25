Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

Nathan Ngoy a réussi ses grands débuts en Ligue 1. Le Standard a perdu une pépite, mais Rudi Garcia va peut-être gagner une option.

Le choix de Nathan Ngoy de signer à Lille a-t-il été inspiré par Rudi Garcia et ses grandes années (avec un doublé en 2011) au LOSC ? Probablement pas. Mais depuis la belle époque d'Eden Hazard, les Dogues ont au final connu peu de talents belges (on notera bien sûr l'exception Onana), et voilà que cette saison, il y en aura deux à Luchin (même si Bodart jouera certainement moins que Ngoy).

Et les débuts de Nathan Ngoy avec le LOSC ont été brillants. En deux fois 90 minutes, les supporters lillois, et les observateurs de la Ligue 1 de manière générale, ont immédiatement été mis sous le charme d'un défenseur dont on connaissait déjà bien le talent en Belgique.



Rudi Garcia le tient-il à l'oeil ?

Ce vendredi, Rudi Garcia dévoilera la sélection qui affrontera le Liechtenstein et le Kazakhstan en septembre. Une belle coïncidence, mais il sera peut-être un peu tôt pour que le néo-Dogue figure dans le groupe du sélectionneur. On sait que Ngoy a été sujet à des blessures à répétition, et son club préférera peut-être qu'il se concentre sur son adaptation plutôt que de déjà rejoindre la sélection.

Mais une chose est sûre : le nom de Nathan Ngoy ne peut qu'être dans les petits papiers de Garcia. Les difficultés défensives des Diables Rouges sont connues, et en ce début de saison, Wout Faes est sur le banc de Leicester City, Koni De Winter sur celui de l'AC Milan où il doit encore s'adapter.

Il est difficile de déterminer si Ngoy peut atteindre le niveau d'un De Winter ou d'un Debast sur le moyen terme. Mais Ngoy a 22 ans et ne peut donc plus intégrer les U21 en attendant son heure... et si la fédération belge ne lui envoie pas des signaux positifs, on ne doute pas une seconde que ce sera la fédération congolaise qui s'en chargera.

Les binationaux ont rapidement été érigés en cheval de bataille de Vincent Mannaert, qui a frappé fort en convaincant Diego Moreira de tourner le dos au Portugal récemment. Nathan Ngoy, s'il continue sur sa lancée de début de saison, devra lui aussi être sécurisé par l'Union Belge - d'autant plus à un poste qui n'a amené que très peu de satisfaction ces dernières années...