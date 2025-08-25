📷 "On le vendra 60 millions" : Nathan Ngoy bluffe la France dès ses débuts avec Lille

Photo: © photonews

Titulaire pour la deuxième fois consécutive avec le LOSC, Nathan Ngoy a livré une prestation très remarquée face à l'AS Monaco. En seulement deux matchs avec les Dogues, l'ancien défenseur du Standard a déjà déposé sa carte de visite.

Transféré du Standard à Lille cet été contre 4,5 millions d’euros, Nathan Ngoy disputait sa deuxième rencontre officielle avec les Dogues, ce dimanche contre l’AS Monaco, une semaine après le partage 3-3 au Stade Brestois où il avait délivré sa première passe décisive. Lors de cette rencontre, l’ancien joueur de Malines Ngal’ayel Mukau a dû sortir sur civière en début de seconde période. 

Pour cette première grosse affiche depuis son arrivée en Ligue 1, le défenseur central de 22 ans a impressionné. Sa première mi-temps, notamment, a retenu toute l’attention des supporters de Lille et des observateurs du football français. 

“Nathan Ngoy, c’est évident qu’il signe l’été prochain à West Ham contre 40 millions d’euros”, écrit notamment un supporter lillois sur X. “C’est vendu 60 millions dans deux ans”, estime un autre. 

Nathan Ngoy impressionne déjà la Ligue 1

Swann Borsellino, l’analyste français bien connu en Belgique pour ses passages sur la RTBF et DAZN, est aussi séduit par les débuts de Ngoy. “La première demi-heure de Nathan Ngoy. Je suis obligé d’avoir une pensée pour les supporters du Standard.” 

Rentré dans le rang en seconde période, Nathan Ngoy a néanmoins déposé sa carte de visite dans une rencontre très suivie de l’autre côté de la frontière. Des débuts idéaux pour l’ancien défenseur central des Rouches, et une victoire finale de Lille contre Monaco grâce au seul et unique but d'Olivier Giroud, le grand revenant, dans le temps additionnel.

