Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

La Gantoise a formulé une offre officielle pour le défenseur ivoirien N'Tamon Elie Ahouonon, mais le SCU Torreense l'a refusée. D'autres clubs européens, dont Benfica, suivent également le dossier de près.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Lorenzo Lepore, le SCU Torreense a rejeté l’offre de La Gantoise pour Elie, tout comme les propositions précédentes venues du Raków Częstochowa et de Las Palmas. Le club portugais de deuxième division souhaite le conserver.

Le défenseur de 21 ans s’est imposé comme titulaire la saison dernière en Liga Portugal 2. Elie a disputé 25 rencontres de championnat, marqué deux buts et délivré une passe décisive.

Plusieurs offres refusées

L’intérêt pour Elie s’est intensifié ces dernières semaines. Outre La Gantoise, le RC Lens et le FC Metz ont également formulé des offres officielles. Benfica suit la situation de près et envisagerait aussi de passer à l’action.

La Gantoise est activement à la recherche de renforts défensifs. Elie correspond au profil recherché : jeune, puissant physiquement et doté d’un fort potentiel de progression. L’Ivoirien, arrivé au Portugal à 19 ans, a été formé à Torreense et s’est illustré avec les U23 du club.

Nouvelle offre à venir ?

Sa progression rapide vers l’équipe première et ses prestations contre des cadors comme Benfica et le Sporting en font un joueur très convoité sur le marché. La Gantoise devra décider si elle formule une offre améliorée, compte tenu de la concurrence et de l’intérêt de clubs issus de championnats plus huppés.