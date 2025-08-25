Un joueur de l'Inter en route vers la Pro League ? Le club a tranché

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le KVC Westerlo a mal entamé la saison avec 3 points sur 12 et cherche d'urgence du renfort défensif. Une offre pour le talent de l'Inter Yvan Maye a été refusée, contraignant les Campinois à regarder ailleurs.

Le KVC Westerlo a démarré la nouvelle saison avec 3 points sur 12. C’est surtout défensivement que les choses coincent. Les Campinois ont marqué six buts, mais en ont déjà encaissé onze. Seul OHL fait pire.

Beaucoup de qualité est également partie derrière, notamment Luka Vuskovic. Le jeune Croate était prêté la saison dernière, mais il était temps pour lui de retourner à Tottenham.

Westerlo veut donc logiquement encore se renforcer, mais cette recherche s’avère tout sauf simple. Le club a ciblé Yvan Maye, actif à l’Inter Milan.

Le défenseur central de 19 ans évolue principalement en Serie C, avec l’équipe U23 de l’Inter. Westerlo a fait une offre de près d’un million d’euros, rapporte Het Laatste Nieuws.

Les Italiens ont jugé que ce n’était pas suffisant et ont refusé l’offre. L’Inter veut désormais prolonger rapidement son contrat. Westerlo devra donc poursuivre ses recherches.