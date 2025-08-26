Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique"

Marco Kana se projette vers un rendez-vous européen décisif avec Anderlecht. Jeudi, pour le match retour contre l'AEK Athènes, le jeune milieu de terrain entrevoit de nombreuses opportunités pour son équipe.

Le match aller face à l'AEK Athènes a été une déception, même si la qualité de jeu était au rendez-vous. "C’était un match fascinant. En première mi-temps, nous avons dominé et nous avons tout donné pour marquer le deuxième but", raconte Kana dans une interview accordée à Walfoot et Voetbalkrant. Vous pouvez d'ailleurs en apprendre plus sur la résurrection du joueur de 23 ans.

Pourtant, ce match aller s’est soldé par un partage 1-1, ce qui n'est pas un très bon résultat pour Anderlecht avant le déplacement en Grèce. "Malheureusement, nous avons encaissé ce but, mais nous savons à quel point l’Europe est importante pour le club. La semaine prochaine, nous devons finir le travail", souligne Kana. Il insiste sur la confiance du groupe : "Nous n’avons peur de personne, ni en Belgique, ni en Europe."



Lire aussi… "Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert

Anderlecht n'a peur de personne et veut s'inspirer de sa première mi-temps

Le collectif reste serein malgré la pression. "Tout le monde reste calme. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui s’adaptent encore, mais personne n’a peur", affirme Kana. "Ce fut l’une de nos meilleures mi-temps. Nous sentions que nous progressions en tant qu’équipe. De telles performances deviendront de plus en plus fréquentes. C’est très positif et cela devrait nous donner de l’énergie."

Le match retour à Athènes s’annonce intense, mais Anderlecht se sent prêt. "Ils peuvent nous attendre, mais nous sommes aussi prêts à nous battre", assure Kana.

Le week-end de repos va beaucoup nous aider"

Après une période chargée en matchs, un week-end de repos arrive à point nommé pour le groupe, avec la trêve internationale qui se profile. "Cela va beaucoup nous aider mentalement. Nous jouons chaque semaine depuis six semaines, le jeudi et le dimanche. Un week-end de repos va nous faire du bien", explique-t-il.

Quant au prochain défi, le déplacement à Union, Kana reste enthousiaste. "L'Union reste un adversaire particulier, mais ce n’est pas encore aussi intense que la rivalité avec le Club de Bruges. Ce derby est vraiment autre chose. Ils ont des supporters spéciaux, il faut leur reconnaître cela."

Battre l'AEK et l'Union serait une semaine parfaite pour Anderlecht

Kana avoue même avoir quelques amis supporters de l’Union. "Oui, j’ai quelques amis à Saint-Gilles. Malheureusement pour moi, ils supportent l’Union. Ils n’osent pas se moquer d’Anderlecht, car nous avons si peu gagné ces dernières années", dit-il en souriant.

Sur le plan sportif, Kana se montre positif quant au développement de l’équipe dans les matchs difficiles. "Nous avons progressé pendant ces rencontres. Nous pouvons encore mettre plus d’intensité et nous devons peaufiner les détails pour être encore plus dominants", précise-t-il.

Enfin, sur la question des priorités entre adversaires européens et belges, Kana reste ambitieux. "Union ou AEK, lequel choisir ? Je ne choisis pas. Je veux battre les deux", conclut-il.