"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert
Photo: © photonews
Après des années d'incertitude et de blessures à répétition, Marco Kana est de retour au premier plan avec Anderlecht, un peu à la surprise générale. Lui-même n'osait plus forcément y croire. Walfoot/Voetbalkrant a pu s'entretenir avec le leader de la défense mauve.

"Le Professeur", comme on le surnomme depuis ses jeunes années à Anderlecht, était totalement mis aux oubliettes et avait dû se contenter du RSCA Futures la saison passée. Mais Besnik Hasi croyait en lui, et l'a relancé. Avec succès : Kana est désormais bien en place dans la défense d'Anderlecht, lui qui a été formé au milieu de terrain.

Marco, tu joues désormais en tant que défenseur central. Comment cela se passe-t-il pour toi ?

C'est un poste que j'ai brièvement connu au début de ma carrière. J'ai beaucoup appris à l'époque, et je m'y sens maintenant à l'aise.

Lire aussi… Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

La saison dernière a été difficile, avec beaucoup de blessures. Comment as-tu vécu cela ?

Oui, c'était dur. J'ai eu trois fois la même blessure, et ça a vraiment commencé à peser. Quand je suis revenu, mon seul objectif était de rester en forme. J'ai essayé de retrouver un rythme en collaboration avec le staff médical, qui a fait un travail formidable.

À propos de ces blessures, qu'as-tu exactement eu ?

C'était à la hanche. Il y avait plusieurs facteurs en jeu. J'étais alors prêté à Courtrai, où je me suis blessé en fin de saison.

Avec quelle mentalité as-tu abordé la saison 2025-2026 ? 

Sans aucune attente. Ma mentalité reste toujours la même : tout donner pour le club et prendre les choses jour après jour.

Tu ressens aussi beaucoup de confiance de la part de l'entraîneur Besnik Hasi.

Absolument. Il savait que je sortais d'une période difficile et pourtant, il m'a donné la chance de me montrer. C'était tout ce que je pouvais attendre de lui.

Quels sont les objectifs de l'équipe ?

Ils doivent être comme les miens : prendre chaque match comme il vient et tout donner. Chaque match est important, jusqu'aux Playoffs.

Quelle est la différence sur le plan mental maintenant que tu es passé par cette période difficile ?

La différence est grande. Tu prends confiance en toi. Je suis aussi une personne croyante, et ma relation avec Dieu a énormément grandi pendant cette période. Je suis devenu mentalement et physiquement plus fort.

As-tu à un moment pensé que tu ne jouerais plus jamais pour Anderlecht ?

Honnêtement, je ne pensais pas plus loin que deux à trois saisons. Quand tu rechutes trois fois, cela devient dangereux pour ta carrière. Je prenais littéralement les choses jour après jour, juste pour retrouver le sentiment d'être un footballeur.

À quel moment as-tu eu l'impression de devenir un titulaire ?

(rire) Très tard ! Je n'ai eu cette impression que juste avant le match contre Häcken. Pendant la préparation, je me sentais bien, mais je sortais d'une période difficile, donc je ne regardais pas trop loin. Avant le match contre Häcken, l'entraîneur est venu me voir et m'a dit que j'allais commencer. Je me sentais immédiatement prêt. Mentalement, j'y étais déjà.

La saison dernière, tu as aussi joué avec le RSCA Futures. Était-ce un pas en arrière ?

Cela ne me dérangeait pas. Quand tu as trois fois la même blessure, c'est mentalement très difficile. Enfin, je me sentais bien et jouer avec les Futures ou l'équipe première m'était égal. Je voulais juste jouer.

Besnik Hasi te voit comme un leader, comme l'un de ceux qui doit aller parler avec l'arbitre, par exemple. C'est surprenant vu ton parcours.

C'était un grand signe de confiance. Le staff sait que j'ai ce leadership naturel en moi. Je veux juste gagner. Que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'interlocuteur avec l'arbitre, cela m'est égal.

Hein Vanhaezebrouck a déclaré la semaine dernière que tu avais été trop vite déclaré comme le 'nouveau Kompany' et que tu finirais par le croire aussi. Qu'en penses-tu ?

Je n'ai jamais cru être le nouveau Kompany. Ce sont les journaux qui ont inventé ça. Je veux être Marco Kana. Vinnie a eu sa formidable carrière, et moi je suis en train de construire la mienne. C'est agréable, mais je n'ai pas le temps d'y penser.

Tu as d'ailleurs fait tes débuts aux côtés de Kompany. Comment cela s'est-il passé ?

J'ai énormément appris de Vincent. Mais Vincent est Vincent. Le joueur, la personnalité... je ne pense pas qu'on en reverra deux comme lui, surtout en Belgique.

Ton contrat court jusqu'à la fin de la saison. Comment vois-tu ton avenir ?

Le focus total était que je retrouve la forme, également de la part du club. Ensuite, on verra ce qui se passera. Anderlecht a été d'une grande aide dans ce processus.

Tu es donc certain de rester à Anderlecht cet été ?

Je n'y prête même pas attention. Je ne savais même pas quand se terminait la période de transferts.

Rêves-tu de jouer un jour avec tes frères, Joël et Cresus ?

Ce serait génial. Ils ont du talent, mais il faut plus que du talent. Je les laisse prendre leur temps et je regarde leur développement en étant leur plus grand supporter.

Que représente l'écusson d'Anderlecht pour toi ?

C'est quelque chose de mythique. Je joue ici depuis l'âge de six ans. J'étais dans les tribunes enfant, j'ai été ramasseur de balles. Ce club, c'est chez moi. Jouer pour Anderlecht reste magique.

Le drame entourant le petit frère de Moussa est également présent dans le vestiaire. Comment le groupe vit-il cela ?

C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Moussa apporte toujours tellement d'énergie au club, il est toujours en train de rire. Perdre ainsi son petit frère, c'est terrible. Tout le monde lui a immédiatement envoyé un message. Nous attendons son retour pour le serrer dans nos bras. Et nous allons gagner contre l'AEK pour lui. Il nous l'a lui-même envoyé : "Allez-y et gagnez ce match, les gars."

