C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi. Il rejoint la Serie A et le club de Lecce.

Rik De Mil le regrettera amèrement. Le Sporting Charleroi vient de se séparer de son meilleur buteur la saison passée : Nikola Stulic (24 ans) quitte le Mambourg pour rejoindre Lecce, en Serie A. Le Serbe s'y est engagé pour quatre saisons, jusqu'en 2029.

Le départ de Stulic se précisait ces dernières semaines, et était craint par beaucoup de supporters carolos qui ont vu leur équipe perdre de nombreux cadres cet été. Après Adem Zorgane, Daan Heymans, Stelios Andreou et Vetle Dragsnes, c'est donc un cinquième titulaire régulier qui s'en va. 

Nikola Stulic va cependant rapporter gros au Sporting Charleroi puisque Lecce a déposé 5 millions d'euros sur la table pour s'offrir ses services. Le transfert sortant le plus cher de l'été pour Charleroi, qui avait déjà vendu Zorgane pour 4,3 millions d'euros à l'Union Saint-Gilloise.

Reste désormais à voir comment Stulic, auteur de 16 buts la saison passée (en n'intégrant le noyau A qu'en fin d'année 2024 !), va pouvoir être remplacé par De Mil. Le Sporting Charleroi a d'ores et déjà transféré ses remplaçants potentiels.

En effet, Jakob Napoleon Romsaas et Aurélien Scheidler devraient sur papier compenser le départ de Stulic, tandis que Benbouali et Dabbagh, excédentaires, ont également quitté le club cet été. Youssuf Sylla pourrait également s'en aller. 

