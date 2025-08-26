Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?

Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Toujours en quête de renforts pour sa défense centrale, le Sporting d'Anderlecht aurait ciblé le profil de David Odogu, défenseur central de 19 ans, champion du Monde des moins de 17 ans avec l'Allemagne.

La défense du Sporting d’Anderlecht reste un chantier. Zoumana Keita est blessé, Lucas Hey rencontre des difficultés, Jan-Carlo Simic est sur le point de quitter le club, et Yasin Ozcan ne semble pas encore prêt pour une titularisation.

Simic, jeune défenseur prometteur recruté l’été dernier en provenance de l’AC Milan pour trois millions d’euros, pourrait signer pour près de huit millions d’euros à la Lazio. Un joli coup que la direction anderlechtoise va tenter de reproduire.

Un champion du monde U17 à Anderlecht ?

Selon les informations du Kicker, Olivier Renard et Anderlecht auraient jeté leur dévolu sur David Odogu, défenseur central de 19 ans appartenant à Wolfsburg et ancien champion du monde des moins de 17 ans avec l’Allemagne.

Intégré dans le groupe professionnel de Wolfsburg depuis le début de la saison dernière, notamment pour les entraînements, il ne compte que trois apparitions en match officiel avec l’équipe première et cherche à obtenir plus de temps de jeu.

Toujours selon le quotidien allemand, une formule de prêt avec option d’achat serait à l’étude entre les deux clubs, avec une clause de rachat pour Wolfsburg. Un joli coup potentiel pour les Mauves.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Wolfsburg
David Odogu

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Fofana - Odogu - Aziz - Stulic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Fofana - Odogu - Aziz - Stulic

20:00
Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

20:00
Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

16:00
L'Olympic Charleroi en crise : un choix radical vient de tomber

L'Olympic Charleroi en crise : un choix radical vient de tomber

19:30
L'événement approche : quand Koni De Winter fera-t-il ses grands débuts avec l'AC Milan ?

L'événement approche : quand Koni De Winter fera-t-il ses grands débuts avec l'AC Milan ?

19:00
Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco

Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco

18:00
Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

17:30
Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique" Interview

Anderlecht plein de confiance avant l'AEK et l'Union : "Nous n'avons peur de personne, ni en Europe, ni en Belgique"

14:40
John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

17:00
"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert Interview

"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert

11:40
"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

16:30
12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

12 heures de vol, la sélection en ligne de mire : ce Diable Rouge est déjà à un tournant de sa saison

15:30
C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

C'est officiel : le Racing Genk laisse filer un milieu de terrain pour un montant dérisoire

15:00
Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

Coup dur pour Fred Vanderbiest : Malines perd un attaquant pour plusieurs mois

14:00
Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

Dimitri Lavalée (ex-Standard, STVV, Malines) condamné à l'exploit en Autriche

14:20
Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

Un transfert est-il dans l'air ? Vincent Janssen évoque clairement les rumeurs de fin de mercato

13:30
Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

11:20
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

09:00
C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

12:40
Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

13:00
2
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

08:00
Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

11:00
Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

12:20
Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

12:00
Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

10:00
La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

10:30
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

09:30
Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

08:30
"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

07:20
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

07:40
Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

07:00
1
Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre Analyse

Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre

06:00
7
Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

23:00
La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

06:30
Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

22:00
Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved