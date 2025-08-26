Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?

Toujours en quête de renforts pour sa défense centrale, le Sporting d'Anderlecht aurait ciblé le profil de David Odogu, défenseur central de 19 ans, champion du Monde des moins de 17 ans avec l'Allemagne.

La défense du Sporting d’Anderlecht reste un chantier. Zoumana Keita est blessé, Lucas Hey rencontre des difficultés, Jan-Carlo Simic est sur le point de quitter le club, et Yasin Ozcan ne semble pas encore prêt pour une titularisation.

Simic, jeune défenseur prometteur recruté l’été dernier en provenance de l’AC Milan pour trois millions d’euros, pourrait signer pour près de huit millions d’euros à la Lazio. Un joli coup que la direction anderlechtoise va tenter de reproduire.

Un champion du monde U17 à Anderlecht ?

Selon les informations du Kicker, Olivier Renard et Anderlecht auraient jeté leur dévolu sur David Odogu, défenseur central de 19 ans appartenant à Wolfsburg et ancien champion du monde des moins de 17 ans avec l’Allemagne.

Intégré dans le groupe professionnel de Wolfsburg depuis le début de la saison dernière, notamment pour les entraînements, il ne compte que trois apparitions en match officiel avec l’équipe première et cherche à obtenir plus de temps de jeu.

Toujours selon le quotidien allemand, une formule de prêt avec option d’achat serait à l’étude entre les deux clubs, avec une clause de rachat pour Wolfsburg. Un joli coup potentiel pour les Mauves.