Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Si Anderlecht est éliminé ce jeudi par l'AEK Athènes, il y aura tout de même l'Europe au Lotto Park : l'Union Saint-Gilloise y disputera la Champions League. Ca ne plaît pas aux supporters... mais cela rapporte gros au RSCA.

Pour de nombreux supporters, l'idée de (re)voir l'Union Saint-Gilloise disputer ses matchs européens au Lotto Park, qui plus est cette fois pour la prestigieuse Champions League que le RSCA n'a plus jouée depuis 2017-2018, est insupportable.

La semaine prochaine, le derby bruxellois se disputera donc avec cette pensée en arrière-plan - d'autant plus quand on pense au fait que d'ici là, le RSC Anderlecht pourrait bien avoir été éliminé de toute compétition européenne.

Mais cette location du Lotto Park par l'USG a au moins un point positif pour Anderlecht : elle rapportera, selon le Nieuwsblad, plus de 250.000 euros par match, soit le double de ce que payait l'Union en 2022-2023 pour ses rencontres d'Europa League. Cela fera donc un total de plus d'un million d'euros, seulement pour la phase de ligue.

L'Union Saint-Gilloise avait considéré des alternatives, comme Den Dreef (Louvain) et la Planet Group Arena (Gand), mais la meilleure solution était le stade du rival. Le stade d'OHL était trop petit, le déplacement à Gand trop compliqué et le stade Roi Baudouin obsolète.

Du côté des ultras anderlechtois, on regrette que les supporters adverses puissent prendre leurs aises dans les travées du Lotto Park (des stickers et dégradations ont été constatés lors du dernier passage des Union Bhoys). Les sections réservées aux ultras Mauve & Blanc seront cette fois fermées, sauf si l'Union décide de les remplir gratuitement avec des jeunes ou pour des projets sociaux.