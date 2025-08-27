"Bruges a eu peur de nous" : les Rangers n'ont pas encore dit leur dernier mot face aux Blauw & Zwart

Le Club de Bruges devra défendre son avantage de deux buts, ce mercredi soir face aux Rangers, en barrages de Ligue des Champions. L'entraîneur écossais, Russell Martin, n'a pas encore perdu espoir.

Le Club de Bruges affrontera les Rangers en barrages retour de la Ligue des Champions ce mercredi soir et tentera de conserver son avantage de 3-1 acquis à Ibrox.

Mais les Écossais ne sont pas encore hors course. L'entraîneur des Rangers, Russell Martin, s'est montré relativement confiant avant la rencontre. "Nous allons attaquer et nous adapter au plan du Club de Bruges. Nous sommes toujours en vie", a-t-il déclaré.



Les Rangers n'ont pas perdu espoir

"Bien sûr, nous sommes menés de deux buts et le Club est une bonne équipe, mais il faut se rappeler de la seconde période de la semaine dernière. Le Club s'est fait peur à ce moment-là. J'espère que nous leur avons aussi installé la peur", a-t-il poursuivi.

Les Rangers traversent une période difficile. Le week-end dernier, ils ont fait partagé l'enjeu (1-1) contre St. Mirren et, après trois rencontres, ne comptent que trois points dans le championnat écossais.

"Je veux que nos supporters puissent célébrer. Je comprends qu’ils soient frustrés en ce moment, car nous ne gagnons pas beaucoup. Cependant, tout le monde au club reste serein, car nous savons que rien n’est perdu. Nous cherchons encore notre rythme, mais tout rentrera dans l’ordre rapidement. Le football peut évoluer très vite. J’ai hâte d’être au match", a conclu Martin.