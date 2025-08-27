Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu

Bruges s'y est intéressé, Westerlo voulait le garder : le futur club du grand talent Luka Vuskovic est connu
Photo: © photonews

Impressionnant lors de son prêt à Westerlo la saison dernière, Luka Vuskovic ne reviendra pas en Belgique. Tottenham souhaitait le prêter à nouveau, et c'est à Hambourg qu'il va poursuivre sa progression.

La saison dernière, Westerlo a pu compter sur un immense talent. Luka Vuskovic a été prêté début septembre pour une saison par Tottenham, qui l’avait recruté à Hajduk Split.

Cet été, Vuskovic est retourné à Tottenham. Lors de la Supercoupe de l’UEFA contre le PSG et lors des deux premières journées de Premier League, il est cependant resté sur le banc.

La concurrence est très forte chez les Spurs, même si Vuskovic est un joueur au grand potentiel et reconnu comme tel en Angleterre. Westerlo aurait sans doute aimé le récupérer pour une saison supplémentaire, mais cela ne se produira pas. Le Club de Bruges a aussi tenté le coup, en vain.

Luka Vuskovic ne reviendra pas en Pro League

Selon les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, Hambourg, de retour en Bundesliga, a trouvé un accord avec Tottenham pour un prêt, sans option d’achat, car le club anglais est conscient de tenir un joueur de valeur entre ses mains.

Vuskovic a disputé 36 matchs avec Westerlo la saison dernière. Outre ses qualités défensives, ses incursions offensives ont également marqué les esprits. En tant que défenseur central, il a inscrit sept buts et délivré trois passes décisives, dont un superbe retourné acrobatique sur la pelouse du Club de Bruges.

