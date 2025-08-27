La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

La D1 ACFF reprend ses droits, ce mercredi. Voici les affiches de la première journée du championnat.

La cinquième journée de la Jupiler Pro League a été jouée (pour la plupart des équipes), la troisième journée de la Challenger Pro League aussi. Ce mercredi, jour de barrage de Ligue des champions pour le Club de Bruges, c'est au tour de la D1 ACFF (et de la D1 VV) de reprendre ses droits.

Six rencontres au programme de cette première journée, dont une à 19h30, qui opposera l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise au RFC Meux, promu de D2 ACFF en D1 ACFF et victime du petit poucet du cinquième tour de la Croky Cup, le K.V.C. Borsbeke (P1 de Flandre-Orientale).

Les affiches de la première journée de D1 ACFF

À 20h00, l'Excelsior Virton recevra l'UR Namur, Tubize-Braine affrontera un Stockay désormais renforcé par Paolino Bertaccini, le frère d'Adriano, et l'Union Rochefortoise sera opposée à un autre promu, Habay-La-Neuve, qui évoluait encore en D3 ACFF il y a deux ans.

Les deux dernières rencontres opposeront les Zebra Elites, les U23 du Sporting Charleroi, à un RAEC Mons presque déjà en crise avant le début de saison, tandis que le SL16 FC, désormais sous la houlette de Stéphane Guidi, recevra le Crossing Schaerbeek de Benjamin Lambot, troisième promu de la saison en D1 ACFF.

Trois promus, puisque Tournai et Binche sont descendus la saison dernière, et que l'absence de relégué francophone en Challenger Pro League, combinée à la montée de l'Olympic, a forcé la promotion d'une troisième équipe pour parvenir à 12.