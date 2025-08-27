La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

En Écosse, on estime que les Rangers font face à une mission quasi impossible pour le match retour contre le Club de Bruges. Après la défaite 3-1 à Ibrox, le club écossais devra réaliser un petit exploit au Jan Breydel pour espérer encore atteindre la phase de ligue de la Ligue des Champions.

La BBC dresse un tableau sombre. Selon elle, les Rangers arrivent en Belgique avec une énorme pression sur les épaules, après une série décevante en championnat et une première mi-temps désastreuse lors du match aller. "Une qualification semble déjà hors de portée", écrit le média avec sévérité.

Du côté du Scotsman, l’optimisme est tout aussi rare. Le journal parle d’un "miracle" nécessaire pour inverser la tendance. L’espoir des fans écossais, dit-il, "ne tient qu’à un fil".

Une gigantesque surprise ?

Le Daily Record met, lui, l’accent sur les énormes enjeux financiers. Avec une place en Ligue des Champions, c’est près de 40 millions d’euros qui sont en jeu. "Il faudra une fameuse soirée européenne", peut-on lire. Pour l’entraîneur Russell Martin, il s’agit aussi d’un test après ses débuts compliqués au club.

Le Scottish Sun rappelle quant à lui la douloureuse première mi-temps en Écosse. Des milliers de supporters avaient quitté le stade prématurément, impressionnés par la manière dont le Club de Bruges avait surclassé l’équipe locale. "Ce serait une gigantesque surprise de parvenir à renverser la situation", écrit le journal.

Pendant ce temps, les Blauw en Zwart se préparent sereinement. Avec le soutien de leur public, ils veulent valider leur billet pour la phase de groupes et disputer ainsi la Ligue des Champions pour la huitième fois en neuf saisons.

