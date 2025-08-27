OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

L'ancien jeune talent du Standard et de Seraing John Mayanga Nekadio, qui a quitté l'Europe il y a un peu plus d'un an, a retrouvé un nouveau défi en Afrique.

Le jeune talent passé par le Standard de Liège U21 ainsi que le SL16 et le RFC Seraing John Mayanga Nekadio a trouvé un nouveau défi. Après un passage au Singida SC en Tanzanie qu'il a rejoint en juillet 2024 en provenance de Seraing, le défenseur central signe dans le club congolais du FC Saint-Éloi Lupopo jusqu'en 2027.

Le joueur congolais a connu quelque peu le football professionnel en Europe. Il a pris part à six rencontres de Challenger Pro League et même à une de première division.

En effet, alors que les Métallos évoluaient toujours dans l'élite du football belge, il avait joué un match entier lors de la défaite de son équipe contre le Cercle de Bruges (3-1) le 4 mars 2023. Par la suite, il n'a cependant jamais réussi à vraiment se révéler pour franchir un cap dans sa carrière.

Sa nouvelle équipe a présenté son profil via un communiqué sur les réseaux sociaux : "Défenseur central athlétique (1m96), Nekadio incarne néanmoins bien plus qu’un joueur physique et solide dans les duels. Le natif de Kinshasa s’appuie aussi sur une bonne qualité de passes et de relance."

"Son jeu aérien figure lui aussi parmi ses principales armes, tant sur le plan défensif qu’offensif. Les observateurs pointent en outre l’intelligence de jeu et la qualité de placement du défenseur axial", conclut le club.