Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

Joueur de l'Antwerp entre 2022 et 2024, l'ailier albanais Arbnor Muja fait son retour en Jupiler Pro League. Annoncé à Anderlecht par un média local, le joueur de 26 ans ne pose pas ses valises au Lotto Park, mais à Saint-Trond.

En août 2022, l'Antwerp offrait 700 000 € au club kosovar du FC Drita pour s'attacher les services de l'ailier albanais Arbnor Muja. Un an et demi, dix buts et huit passes décisives en 68 matchs plus tard, il était cédé à Samsunspor, en Turquie, contre deux millions d'euros.

Après une première saison passée dans la peau d'un titulaire, l'ancien joueur de l'Antwerp n'a pas impressionné son nouveau club, où il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 50 apparitions.

Relégué à un statut de remplaçant en ce début de saison, Arbnor Muja était lié à un départ de Samsunspor et à un retour en Belgique, au Sporting d'Anderlecht, selon un média local.

Officiel : Arbnor Muja signe à Saint-Trond

Le dossier s'est précisé ces dernières heures avant l'officialisation ce mercredi dans la soirée. L'ailier gauche de 26 ans fait bien son retour en Jupiler Pro League. Il ne pose cependant pas ses valises au Lotto Park, mais au Stayen de Saint-Trond.

"Je me souviens encore bien des matchs contre STVV. Les deux fois où j'ai joué au Stayen, j'ai immédiatement ressenti à quel point les supporters étaient fidèles. Ils soutiennent leur équipe. Cette passion vous touche en tant que joueur. C'est pourquoi je ferai tout mon possible à chaque match pour vous remercier de votre soutien en marquant des buts et en vous offrant des passes décisives", a-t-il déclaré sur le site des Trudonnaires.

Un renfort intéressant pour les Canaris, déjà belle surprise du début de championnat en occupant la tête après cinq journées et un superbe 13/15. Les Canaris veulent prolonger le tube de l'été et le faire durer le plus longtemps possible. 

