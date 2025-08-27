"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht
Anderlecht doit s'imposer jeudi à Athènes contre l'AEK pour valider sa qualification européenne. Après le partage 1-1 concédé à Bruxelles, la pression est maximale : une défaite signerait la fin immédiate de la campagne. L'entraîneur Besnik Hasi s'est exprimé devant la presse ce mercredi après-midi.

Anderlecht n’a pas réussi à prendre une option sur la qualification lors du match aller au Lotto Park, la semaine dernière. Les hommes de Besnik Hasi se déplaceront donc sur le terrain de l’AEK Athènes avec un score de 1-1 à faire fructifier pour se qualifier.

L’enjeu est énorme. Après l’élimination contre Häcken en Europa League, la Conference League représente désormais le dernier filet de sécurité. Une défaite jeudi mettrait un terme à la campagne européenne des Mauves.

"C’est crucial pour tout le monde. Pour le club, pour les joueurs, pour notre image et nos finances. Les jeunes pourront également progresser dans des matchs européens, parfois disputés dans une ambiance infernale comme ici", a déclaré l’entraîneur Besnik Hasi en conférence de presse.

Anderlecht ne se contentera pas de faire le gros dos à l'AEK

Mais le coach ne veut pas que ses joueurs se laissent impressionner. "Nous ne devons pas trop nous focaliser sur l’ambiance grecque. Nous devons nous concentrer sur notre propre jeu. Si nous marquons rapidement, les supporters de l’AEK pourraient aussi devenir critiques envers leur équipe."

Hasi s’attend toutefois à un match bien plus intense que la semaine dernière. "Nous voulons imposer notre jeu. Nous ne changerons pas notre pressing haut, mais l’AEK jouera avec plus d’intensité et d’envie d’aller vers l’avant. C’est une équipe expérimentée, technique, avec des attaquants rapides. Nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses. Les penalties ? Nous sommes prêts à tout."

Suis AEK Athènes - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (28/08).

