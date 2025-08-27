Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires
Photo: © photonews

Malgré le large succès acquis au match aller et une manche retour disputée à la Cegeka Arena, Thorsten Fink n'a aucune intention d'aligner une équipe B face au Lech Poznan. L'entraîneur du Racing Genk veut maintenir la dynamique positive au sein de son groupe.

Deux clubs belges joueront leur qualification en Conference League ce jeudi : le Sporting d’Anderlecht, sur la pelouse de l’AEK Athènes, et le Racing Genk, quasiment déjà assuré de son ticket face au Lech Poznan.

En Pologne, les Limbourgeois se sont imposés 1-5, tout en donnant l’impression d’avoir levé le pied en seconde période. "Le score aurait pu être de 1-10 en faveur de Genk", pestait Niels Frederiksen, l’entraîneur du Lech Poznan, après la rencontre.

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink n'y pense pas

Il faudrait donc un véritable cataclysme pour que Genk ne valide pas sa place en Conference League. Thorsten Fink pourrait même être tenté de ménager certains cadres en vue du match de championnat de dimanche, face à Zulte Waregem. La question lui a d’ailleurs été posée par Het Belang van Limburg ce mercredi en conférence de presse.

"Nous avons beaucoup de qualité dans le groupe, mais nous aurons besoin de tout le monde. Il est essentiel que chaque joueur reste à 100 % pour cette rencontre", a-t-il prévenu, avant de dévoiler une petite partie de son onze de base.

"Je peux vous dire que Junya Ito et Konstantinos Karetsas seront titulaires contre Poznan. Nous aurons besoin d’une prestation de haut niveau pour gagner et maintenir notre dynamique." Pas vraiment question de faire tourner, donc, pour Fink, qui semble bien parti pour aligner une équipe-type afin d’assurer la qualification.

Suis KRC Genk - Lech Poznan en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (28/08).

KRC Genk
Lech Poznan
Thorsten Fink

