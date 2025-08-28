En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

Après trois matchs, l'Olympic Charleroi ne compte encore aucun point en Challenger Pro League. Les Dogues ont besoin de renforts pour espérer se maintenir.

Trois matchs et autant de défaites, dix buts encaissés, un seul marqué : l'Olympic Charleroi vit un retour totalement manqué au sein du football professionnel. Le coach des Dogues, Daniel Janackovic, qui avait succédé à Abder Ramdane cet été à la surprise, a déjà été licencié.

La direction de l'Olympic est très dirigée pour une gestion chaotique, qui a vu partir de nombreux cadres de la saison 2024-2025. Pour espérer ne pas faire l'ascenseur, les Carolos doivent absolument se renforcer.

Dans cette optique, l'Olympic Charleroi vient d'annoncer l'arrivée d'un transfert dans le secteur offensif. Niklo Dailly (23 ans), ancien attaquant du RWDM, du Lierse ou encore des Francs Borains, signe à la Neuville pour une saison.

Dailly était arrivé au terme de son contrat au RWDM cet été. Fils de Thierry Dailly, l'ancien homme fort du club de Molenbeek, le jeune attaquant ne s'est pas imposé au Machtens (14 matchs), mais avait montré de belles choses au Lierse (21 matchs, 5 buts).

Niklo Dailly a passé la majeure partie de sa formation au RSC Anderlecht, à l'exception d'un passage par La Gantoise. En 2020, il quittait Neerpede pour le KV Malines, avant de rejoindre le RWDM en 2023.