"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

Anderlecht doit se sortir du piège de l'AEK Athènes jeudi soir pour valider sa qualification en Conference League. La pression est forte, des deux côtés du terrain.

Anderlecht a sans doute livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison face à l’AEK Athènes. Pourtant, malgré une pluie d’occasions, les Bruxellois ont dû se contenter d’un partage 1-1 au Lotto Park.

Tout se jouera jeudi soir à Athènes. Pour Anderlecht, une élimination serait une véritable humiliation. Mais l’AEK non plus ne peut pas se permettre de tomber.



"L’AEK doit se qualifier"

La presse grecque l’a bien compris. Le quotidien Gazzetta écrit que les joueurs ne peuvent pas se permettre de se faire surprendre. "AEK, tu peux et tu dois te qualifier", martèle le journal. Un message clair et direct.

Le consultant Giorgos Tsakiris souligne l’importance capitale de ce rendez-vous : "Après l’échec de l’an dernier (quand l’AEK avait raté toute présence européenne), le club ne peut pas se permettre une nouvelle désillusion. Ce duel est crucial pour l’avenir de l’équipe."

Ce soir, place à un affrontement où aucun des deux camps n’a le droit de perdre. Un match sous tension, où l’AEK pourra compter sur la ferveur de son public pour tenter de faire la différence.