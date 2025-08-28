L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

Ce mercredi soir, le Bayern Munich s'est imposé face au Wehen Wiesbaden, pensionnaire de D3, en 1/32e de finale de la Coupe d'Allemagne, après une belle frayeur pour Vincent Kompany et ses hommes.

Après sa victoire en Supercoupe d'Allemagne contre Stuttgart (2-1) et son premier score fleuve en Bundesliga face au RB Leipzig (6-0), le Bayern Munich disputait son 1/32e de finale de la Coupe d'Allemagne ce mercredi soir.

Opposés au Wehen Wiesbaden, pensionnaire de D3, les joueurs de Vincent Kompany ont connu une belle frayeur, puisque le score était encore de parité à l'entrée du temps additionnel de la seconde période.

Le Bayern s'impose dans la douleur en coupe d'Allemagne

Le Bayern avait pourtant bien entamé sa rencontre en ouvrant le score grâce à Harry Kane, sur penalty (0-1, 16e). En début de seconde période, le Rekordmeister a doublé la mise via Michael Olise (0-2, 51e).

Rencontre pliée pour les hommes de Vincent Kompany ? Pas du tout. En cinq minutes (64e et 69e), le Wehen Wiesbaden a égalisé à 2-2. Le penalty manqué par Harry Kane à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire n’a rien arrangé pour le champion d'Allemagne en titre.

Le Bayern Munich a toutefois évité les prolongations en s’imposant dans les derniers instants du temps additionnel grâce à Harry Kane. Gros coup de frayeur pour les Bavarois, qualifiés pour les 1/16e de finale de la compétition.