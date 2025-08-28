Un achat superflu ? Anderlecht veut déjà prêter une nouvelle recrue

Comme nous l'avons déjà écrit, Anderlecht envisage de prêter Cédric Hatenboer. Le Néerlandais de 20 ans n'a pas encore joué une seule minute avec l'équipe A cette saison et attend impatiemment plus d'opportunités de jeu.

L'intérêt en provenance des Pays-Bas est déjà important pour Cédric Hatenboer, selon Het Laatste Nieuws. Plusieurs clubs d'Eredivisie et de Keuken Kampioen Divisie suivent de près la situation et aimeraient s'offrir Hatenboer jusqu'à la fin de la saison. Pour le milieu de terrain, un prêt de ce type pourrait être le moyen parfait de retrouver du rythme de jeu et de la confiance.

Anderlecht a payé 2,5 millions d'euros à Excelsior l'hiver dernier pour Hatenboer, qui est resté jusqu'en fin de saison et a aidé le club de Rotterdam à être prom en Eredivisie. Le RSCA avait alors de grandes attentes à son sujet, et le directeur sportif Olivier Renard n'avait pas caché son enthousiasme.



Cependant, les plans ont changé lorsque Besnik Hasi est arrivé aux commandes. L'entraîneur a d'autres exigences pour ses milieux de terrain : de l'endurance dans les duels et un énorme rayon d'action. Dans ces domaines, d'autres joueurs comme Llansana, Saliba et De Cat semblent actuellement plus adéquats, tandis que Hatenboer apporte surtout de la créativité.

Cette situation frustre énormément le joueur et son entourage, qui réclame depuis longtemps une solution pour Cédric Hatenboer, condamné à ne pas avoir de temps de jeu sous Besnik Hasi.

Bien sûr, cela ne signifie pas la fin de l'histoire en Mauve & Blanc pour Hatenboer, qui a signé un contrat jusqu'en 2029 : un prêt se ferait certainement sans option d'achat, en attendant une opportunité future pour le Néerlandais...