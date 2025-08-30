Laissé libre par le Standard, il écrit l'histoire de son nouveau club et poursuit l'aventure en Coupe d'Europe

Formé au Standard, Mouad El Fanis n'a jamais eu sa chance avec l'équipe première des Rouches. Après une saison passée sans club, il a participé à l'écriture de l'une des plus belles pages de l'histoire du football maltais.

Passé par le centre de formation du Club de Bruges durant sa jeunesse, Mouad El Fanis est arrivé au Standard en 2020. Il a rejoint l'équipe U18, puis l'équipe U21, rebaptisée SL16 FC lors de son arrivée en Challenger Pro League.

Le médian offensif a disputé 22 matchs en D1B et n'a pas laissé une grande impression malgré ses deux buts marqués. Laissé libre en juillet 2024, il a passé une saison sans club avant de rejoindre le Hamrun Spartans cet été.

Champion de Malte la saison dernière, le Hamrun Spartans FC a réalisé l'exploit d'éliminer le FK Žalgiris Vilnius au premier tour préliminaire de la Ligue des champions, avec une séance de tirs au but de 28 tentatives ! Monté à l'heure de jeu lors du match retour, Mouad El Fanis a transformé son penalty.

Mouad El Fanis et les Hamrun Spartans ont écrit l'histoire du football maltais

Éliminé par le Dynamo Kiev au deuxième tour, où El Fanis a joué 53 minutes au match aller mais est resté sur le banc au retour, le Hamrun Spartans a ensuite été sorti par le Maccabi Tel-Aviv en Europa League. À l'aller comme au retour, Mouad El Fanis est entré en fin de rencontre.

En barrages de Conference League, les Maltais se sont imposés 1-0 contre le RFS, club letton, au match aller, et ont partagé le match retour. Une nouvelle fois monté au jeu à deux reprises, Mouad El Fanis a participé à la première qualification de l'histoire d'un club maltais dans une phase finale de coupe européenne.

Le Hamrun Spartans n'a pas hérité du tirage le plus glamour : réceptions du Shakhtar Donetsk, du Lincoln Red Imps et de Lausanne-Sport, et déplacements aux Shamrock Rovers, à Jagiellonia et à Samsunspor. Les Maltais ont déjà réussi leur aventure européenne et vont pouvoir en profiter.