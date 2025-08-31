🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

Christian Burgess n'a certainement pas beaucoup d'admirateurs dans les travées du Lotto Park. Ce dimanche, lors du derby de Bruxelles, il a encore créé la polémique lors de deux phases en particulier.

Christian Burgess a d'immenses qualités, qui l'ont propulsé parmi les meilleurs défenseurs du championnat de Belgique et grandement participé au sacre de l'Union Saint-Gilloise la saison passée. Mais l'Anglais, charmant en-dehors des terrains, a des aspects plus controversés une fois sur la pelouse.

Ce dimanche, contre le RSC Anderlecht, Burgess a grandement contribué à faire sortir l'adversaire de ses gonds.



Alors que Thorgan Hazard et Ross Sykes se chauffaient depuis de longues minutes, son compère en défense s'est ainsi laissé tombé de façon assez grotesque après un contact (qu'il est allé chercher lui-même), se tordant de "douleur"... et poussant l'arbitre à brandir un carton jaune à Hazard.

Burgess wat een clown en Hazard krijgt er zelfs geel voor 🤡🤡🤡 #rsca #usgand pic.twitter.com/Rqxw9EbO9g — RSCA Fans (@rscafans) August 31, 2025

Geste moins volontaire, quelques minutes plus tard : sur un centre venu de la gauche, Christian Burgess tente une intervention fort maladroite et envoie le ballon contre son bras, qui paraissait assez écarté du corps. Ni l'arbitre, ni la VAR n'interviendront.

Ce n'était d'ailleurs pas la première fois du match que Burgess touchait le ballon du bras dans le rectangle : sur une frappe de Degreef, il semblait clairement dévier le ballon dans une position là encore peu naturelle.