Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

Sur le banc assez fréquemment en ce début de saison, Alessio Castro-Montes pourrait bien quitter l'USG en cette fin de mercato. Il serait proche de rejoindre l'Allemagne.

Le mercato belge ferme ses portes demain sur le coup de minuit, et les joueurs en recherche de temps de jeu ou d'une première expérience à l'étranger vont donc tenter de trouver une solution dans les heures à venir. Ce sera peut-être bien le cas d'Alessio Castro-Montes (28 ans). 

La saison passée, le latéral de l'Union Saint-Gilloise a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues et a été gêné par des blessures musculaires récurrentes. Quand il était fit, Castro-Montes était toutefois un titulaire régulier et important.

Cette saison, Alessio Castro-Montes n'a débuté que deux rencontres, et était encore sur le banc au coup d'envoi du derby de Bruxelles. Et selon Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato, il pourrait bien tenter sa chance à l'étranger, après plusieurs mercatos lors desquels il a été cité sur le départ.

C'est vers le FC Cologne que Castro-Montes devrait se diriger. Il serait actuellement en négociations avancées avec le promu en Bundesliga. L'Union ne devrait naturellement pas mettre de bâtons dans les roues de son joueur.

Alessio Castro-Montes n'a plus qu'un an de contrat, et est évalué à 5 millions d'euros par Transfermarkt - mais devrait partir pour une somme moins élevée. Il avait signé en provenance de La Gantoise contre 2 millions d'euros, et a depuis disputé 82 matchs pour 6 buts et 8 passes décisives. 

Alessio Castro-Montes

