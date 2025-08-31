Charleroi serait tout proche d'un nouveau renfort dans la dernière ligne droite du mercato

Le Sporting Charleroi serait tout proche de finaliser le transfert de Stefan Mitrovic en provenance du Hellas Vérone. L'ailier gauche serbe a déjà joué en Belgique, pour OHL.

Que les supporters carolos se rassurent : Stefan Mitrovic (23 ans) est l'homonyme du Stefan Mitrovic de La Gantoise (35 ans), mais c'est bien de l'ailier gauche du Hellas Vérone qu'est proche le Sporting Charleroi. Du moins, c'est ce qu'affirme le journaliste italien, souvent bien renseigné, Nicolo Schirra.

Mitrovic a lui aussi déjà joué en Jupiler Pro League, puisque la saison passée, le Hellas Vérone l'avait prêté à OHL. Ailier polyvalent capable d'évoluer à gauche comme à droite, il avait disputé 29 matchs toutes compétitions confondues pour Louvain (2 buts).



Lire aussi… Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

De retour de prêt, il n'a pas encore convaincu le Hellas, puisque cette saison, Mitrovic n'a pas encore disputé la moindre minute. Il est resté sur le banc lors du premier match, contre l'Udinese, ainsi qu'en Coupe.

Malgré cette passe délicate, Stefan Mitrovic reste vu comme un grand talent en Serbie, où il a percé sous les couleurs de Radnicki, puis de l'Etoile Rouge de Belgrade. Il compte déjà 8 caps, et était encore repris aussi récemment que le mois de juin passé.

Nicolo Schirra affirme que Stefan Mitrovic serait "à un pas" de rejoindre Charleroi : on peut donc en conclure que le dossier sera rapidement finalisé, alors que le mercato se ferme ce lundi soir à l'international (il durera un peu plus longtemps en Belgique).