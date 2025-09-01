La décision finale est prise pour Joël Ordonez : le Club de Bruges va devoir recoller les morceaux

Joël Ordonez ne partira finalement pas à Marseille. Le Club de Bruges devra trouver le moyen de remotiver son défenseur central sur le plan mental avant les prochaines échéances.

Joël Ordonez ne quittera finalement pas le Club de Bruges. Les discussions entre les Blauw & Zwart et l'OM ont duré, mais l'écart entre l'offre et la demande est devenu trop important. Les Phocéens proposaient jusqu'à 32 millions d'euros pour le défenseur central, tandis que Bruges en demandait 40.

Écarté à plusieurs reprises de la sélection durant les négociations, l'Équatorien de 21 ans souhaitait rejoindre le Vélodrome, mais il restera au moins au Jan Breydel jusqu'au mois de janvier. Une bonne nouvelle pour Nicky Hayen, même s'il faudra surveiller l'état d'esprit de Joël Ordonez.

Bruges va devoir remettre Joël Ordonez sur les rails

Le pilier de la défense centrale des Brugeois avait clairement exprimé ses envies de départ, et il est rarement bénéfique de conserver un joueur contre son gré. Mais depuis le début du mercato, comme avec Ardon Jashari, Bruges se montre ferme en affaires et ne fait pas de cadeaux.

Le défi pour le Club de Bruges sera donc de remotiver le jeune défenseur central, malgré l’échec de son transfert à Marseille, qui se serait désormais tourné vers Lutsharel Geertruida, du RB Leipzig, selon les médias français.

Si Joël Ordonez retrouve son meilleur niveau, Jorne Spileers pourrait en faire les frais au sein de la défense des Blauw & Zwart. Une chose est certaine : son profil restera suivi par plusieurs grands clubs européens dans les mois à venir.