OFFICIEL : Bilal El Khannouss quitte finalement Leicester City et rejoint la Bundesliga

Bilal El Khannouss rejoint officiellement le VfB Stuttgart. Le milieu de terrain de 21 ans est prêté par Leicester City jusqu'à la fin de la saison et portera le numéro 11.

Bilal El Khannouss semblait proche de rester à Leicester City après un transfert avorté vers la Premier League. Finalement, il quitte tout de même le club.

Le VfB Stuttgart a annoncé lundi après-midi que le milieu offensif avait signé dans le club allemand. Il est prêté par l’équipe de deuxième échelon du football anglais jusqu’à la fin de cette saison.

Le Marocain de 21 ans portera le numéro onze à Stuttgart. "Mes premières impressions sont très positives – je suis heureux que tout soit réglé", a déclaré El Khannouss.

"Le VfB est un grand club qui a réalisé un beau parcours ces dernières années. Les discussions avec la direction ont été excellentes. J’ai hâte de voir ce qui m’attend, je suis impatient de commencer et de mieux connaître mes nouveaux coéquipiers", a-t-il conclu.

Le milieu offensif a évolué jusqu’en 2024 au Racing Genk, où il a disputé 94 matchs. Il va désormais découvrir la Bundesliga, tandis que Stuttgart jouera également la Ligue Europa cette saison.