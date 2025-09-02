Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

Anderlecht à l'heure des grandes décisions : le club aurait proposé à Romelu Lukaku de reprendre des parts.

Il va encore se passer beaucoup de choses à Anderlecht dans les prochains jours et semaines. Ce vendredi, le Conseil d’administration devrait se réunir pour discuter de dossiers importants.

Parmi eux, la question de la présidence. Wouter Vandenhaute n’a pas présenté sa démission. Il a laissé son avenir entre les mains du Conseil d’administration, qui devra trancher.



Logiquement, cela impliquerait aussi un éventuel rachat de ses parts. Le club se trouve à un moment crucial et devra réfléchir attentivement aux prochaines étapes.

Anderlecht a fait une proposition surprenante à Lukaku

Selon Sacha Tavolieri, le club a déjà soumis une offre à Romelu Lukaku, qui n’a jamais caché son envie de revenir à Anderlecht. Et il s’agit d’une proposition pour le moins étonnante : il lui a été proposé de racheter 5 % des parts afin d’endosser un rôle lié à la gestion du centre de formation de Neerpede.

Par la suite, il pourrait évoluer au sein du club, puisqu’il n’a jamais caché qu’il aimerait revenir. Lukaku réfléchirait actuellement à cette offre et prendrait le temps de bien peser ses options.