"Je peux avoir un impact dans le club" : Senne Lammens prêt à montrer l'étendue de son talent à Manchester United

Ce lundi soir, Senne Lammens a paraphé son contrat avec Manchester United. Le gardien affiche déjà sa volonté de s'imposer rapidement chez les Red Devils.

Senne Lammens a finalement obtenu son transfert rêvé. Le gardien a dû patienter longtemps, mais il a signé lundi son contrat avec Manchester United.

L’Antwerp reçoit encore une belle somme d’argent et avait déjà préparé depuis un certain temps un remplaçant. Pour toutes les parties, c’était donc le meilleur scénario. Lammens entame désormais un nouveau chapitre de sa carrière.



"Je suis extrêmement fier de pouvoir rejoindre Manchester United ; c’est vraiment un rêve qui devient réalité", a-t-il déclaré sur le site du club. "Les dernières années ont été un voyage fantastique ; elles se terminent maintenant par une destination incroyable et, je l’espère, le début de quelque chose de spécial."

Le porter a signé un contrat jusqu’en juin 2030 avec les Red Devils. Il veut immédiatement marquer les esprits : "On ressent l’ambiance positive qui se crée ici, et je sais que je peux vraiment avoir un impact dans ce club dans les années à venir."

"J’ai hâte de faire connaissance avec mes coéquipiers et de travailler avec Ruben et le staff technique. C’est l’endroit idéal pour continuer à me développer, grandir aux côtés de cette équipe passionnante et atteindre mes objectifs de carrière", conclut-il.