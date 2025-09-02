Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le départ de Rob Schoofs vers l'Union SG oblige le KV Malines à se renforcer au milieu de terrain. Et le profil recherché pourrait bien se trouver en Challenger Pro League.

Avec le départ de Rob Schoofs de Malines vers l’Union SG, le KV Malines devait absolument recruter un milieu supplémentaire. Mats Rits et Théo Leoni, jugés indésirables au RSC Anderlecht, avaient notamment été évoqués.

Finalement, Leoni a rejoint le Stade de Reims et Rits aurait été jugé trop âgé par rapport à la politique sportive du club malinois. Résultat : Malines a changé son fusil d’épaule.

Selon Het Nieuwsblad, le club lorgne désormais du côté de Beveren, où il aimerait attirer Mathis Servais, milieu de terrain de 20 ans qui s’est déjà distingué en Challenger Pro League.

Mathis Servais impressionne en Challenger Pro League

Le Standard s’était, lui aussi, intéressé au jeune médian. Mais de son côté, Servais semble préférer rester concentré sur Beveren.

"Je suis à ma place ici et je veux obtenir des résultats", expliquait récemment l’ancien joueur de Charleroi et du Club de Bruges. Auteur d’un but et d’une passe décisive en ce début de saison, Servais voit déjà sa valeur marchande grimper à 900.000 euros, selon Transfermarkt.