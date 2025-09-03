La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

Pour sa grande première en Ligue des champions, l'Union Saint-Gilloise n'a inscrit que 21 joueurs au lieu des 25 autorisés.

L’Union Saint-Gilloise a officialisé ce mercredi sa toute première liste pour la Ligue des champions. Au lieu des 25 joueurs autorisés, seuls 21 ont été inscrits par le staff.

Pourquoi seulement 21 joueurs sur la liste ? Parce que l’Union ne compte pas assez de footballeurs formés au club, alors que huit places leur sont obligatoirement réservées par le règlement.

Les renforts Rob Schoofs (ancien de Malines) et Louis Patris (Saint-Trond) figurent bien dans la liste. Pas de chance pour Ivan Pavlic : fraîchement arrivé ce mercredi, le timing ne lui permettait pas d’être enregistré.

Effectif trop court ?

Ce noyau réduit n’est pas sans risque. En cas de blessures dans un même secteur, l’Union n’aura pas la possibilité de compléter sa sélection avec l’ensemble de son effectif ou de jeunes issus de la réserve.

Au-delà du risque de blessures, l’enchaînement des matchs pourrait user les joueurs, pris entre Ligue des champions, championnat et Coupe de Belgique.