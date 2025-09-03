Senne Lammens critiqué ? Thibaut Courtois vole à son secours

Senne Lammens est officiellement un joueur de Manchester United. Pour le gardien de 23 ans, cette signature à Old Trafford n'est rien de moins qu'un rêve d'enfant devenu réalité. Thibaut Courtois pense qu'il s'agit d'un transfert idéal pour lui.

"Quand j’ai appris leur intérêt, cela m’a semblé irréel", a confié le jeune portier. La grande question reste de savoir si le gardien pourra s’imposer en Premier League. L’icône du club, Rio Ferdinand, avait au départ des doutes et aurait préféré voir Emiliano Martinez débarquer à Manchester. "United a besoin de personnalité et d’expérience", a-t-il lancé de manière critique.

Le soutien de Courtois

Mais Lammens a reçu un appui de Thibaut Courtois. Le gardien des Diables Rouges n’a pas tari d’éloges sur son jeune compatriote, qu’il a qualifié de "grand talent, avec un style de jeu qui s’adapte bien à l’Angleterre". De quoi convaincre même un Ferdinand sceptique : "Une recommandation de l’un des trois meilleurs gardiens du monde, ça veut tout dire."



La pression reste toutefois énorme. Ferdinand a rappelé que United ne pouvait sans doute pas se permettre d’attendre qu’un talent se développe : "Martinez a prouvé qu’il pouvait performer sous une énorme pression. C’est exactement ce dont United a besoin aujourd’hui."

Reste à savoir si Lammens deviendra dès la reprise internationale le premier choix dans les buts. Le 14 septembre, un derby face à Manchester City est déjà au programme. La concurrence viendra d’Altay Bayindir et de l’expérimenté Tom Heaton.

Le nom de Lammens s’impose aussi de plus en plus dans les tabloïds britanniques. Mercredi, il faisait même la une sportive du Sun. La raison ? Son agent, dont l’apparence rappelle étrangement celle de l’ex-entraîneur Erik ten Hag, a suscité de nombreuses réactions hilarantes parmi les supporters.

Certains fans ont même craint un retour du technicien néerlandais : "Pas encore lui", plaisantaient-ils. Pour Lammens, cette attention souligne surtout qu’il évolue dans l’un des plus grands clubs du monde, où les projecteurs ne s’éteignent jamais.