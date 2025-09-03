Senne Lammens critiqué ? Thibaut Courtois vole à son secours

Senne Lammens critiqué ? Thibaut Courtois vole à son secours

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Senne Lammens est officiellement un joueur de Manchester United. Pour le gardien de 23 ans, cette signature à Old Trafford n'est rien de moins qu'un rêve d'enfant devenu réalité. Thibaut Courtois pense qu'il s'agit d'un transfert idéal pour lui.

"Quand j’ai appris leur intérêt, cela m’a semblé irréel", a confié le jeune portier. La grande question reste de savoir si le gardien pourra s’imposer en Premier League. L’icône du club, Rio Ferdinand, avait au départ des doutes et aurait préféré voir Emiliano Martinez débarquer à Manchester. "United a besoin de personnalité et d’expérience", a-t-il lancé de manière critique.

Le soutien de Courtois

Mais Lammens a reçu un appui de Thibaut Courtois. Le gardien des Diables Rouges n’a pas tari d’éloges sur son jeune compatriote, qu’il a qualifié de "grand talent, avec un style de jeu qui s’adapte bien à l’Angleterre". De quoi convaincre même un Ferdinand sceptique : "Une recommandation de l’un des trois meilleurs gardiens du monde, ça veut tout dire."

Lire aussi… L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

La pression reste toutefois énorme. Ferdinand a rappelé que United ne pouvait sans doute pas se permettre d’attendre qu’un talent se développe : "Martinez a prouvé qu’il pouvait performer sous une énorme pression. C’est exactement ce dont United a besoin aujourd’hui."

Reste à savoir si Lammens deviendra dès la reprise internationale le premier choix dans les buts. Le 14 septembre, un derby face à Manchester City est déjà au programme. La concurrence viendra d’Altay Bayindir et de l’expérimenté Tom Heaton.

Le nom de Lammens s’impose aussi de plus en plus dans les tabloïds britanniques. Mercredi, il faisait même la une sportive du Sun. La raison ? Son agent, dont l’apparence rappelle étrangement celle de l’ex-entraîneur Erik ten Hag, a suscité de nombreuses réactions hilarantes parmi les supporters.

Certains fans ont même craint un retour du technicien néerlandais : "Pas encore lui", plaisantaient-ils. Pour Lammens, cette attention souligne surtout qu’il évolue dans l’un des plus grands clubs du monde, où les projecteurs ne s’éteignent jamais.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Manchester United
Thibaut Courtois
Senne Lammens

Plus de news

L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

19:40
"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

18:40
Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

18:00
"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Pavlic - Rits - Doumbia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Pavlic - Rits - Doumbia

19:23
Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

14:40
📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

14:20
"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

15:30
Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

19:23
Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

19:00
Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

18:20
Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

10:00
Nouvelle prolongation à la RAAL : un cadre du club étend son contrat

Nouvelle prolongation à la RAAL : un cadre du club étend son contrat

17:30
Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

17:00
2
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

15:00
Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

12:20
OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

14:00
Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

13:30
La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

12:00
Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

09:00
1
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

12:40
"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

13:00
75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

11:40
3
L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

09:30
Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

11:20
Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

07:00
Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

11:00
"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

07:40
Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

10:30
Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

08:00
Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

23:13
Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

07:20
Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

06:30
OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

23:13
1
Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved