Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

Plus que quatre jours et le marché des transferts dans notre pays fermera ses portes. Il est grand temps de jeter un coup d'œil aux transferts entrants déjà réalisés. Passage en revue des nouvelles recrues sous la forme d'un onze de base des transferts les plus chers.

Lorsqu'il s'agit des transferts les plus chers de Pro League, de nombreux joueurs du Club de Bruges se retrouvent bien sûr en haut de classement. Construire une équipe type équilibrée n'est pas si simple, car aucun défenseur latéral gauche n'a par exemple été acheté de manière marquante cet été. Daam Foulon est parti gratuitement à l'Antwerp, aucune recrue n'est arrivée pour un montant significatif sur le côté gauche.

Nous avons donc opté pour un système hybride, avec deux défenseurs centraux aidés de deux pistons regardant dans le rétroviseur et des milieux capables d'apporter de l'équilibre.

Gardien

Au but, Kjell Scherpen est l'homme ayant la plus haute valeur marchande selon Transfermarkt (cinq millions d'euros). Cependant, l'Union a réalisé une bonne affaire en l'achetant pour seulement deux millions d'euros. Ainsi, le gardien le plus cher de ce mercato est actuellement Tobias Lawal. Le gardien de Genk doit combler le vide laissé par Mike Penders, il a été acheté plus de trois briques.

Défense

En défense, les clubs de Pro League sont restés relativement sages jusqu'à présent. On retrouve ainsi deux joueurs de La Gantoise (orphelin de Tsuyoshi Watanabe et Jordan Torunarigha) dans l'axe. Siebe Van Der Heyden a coûté environ deux millions d'euros aux Buffalos, tandis que Hatim Es-Saoubi a été acquis pour 1,2 million d'euros. Sur le flanc droit, c'est Anderlecht qui est à l'honneur avec Ilay Camara, recruté pour 4,5 millions d'euros.

Milieu de terrain

Au milieu de terrain, nous optons pour un losange, avec Aleksandar Stankovic en tant que milieu défensif. Acheté pour 9,5 millions d'euros, il est la recrue estivale la plus chère de Pro League jusqu'à présent cet été. Il retrouve un coéquipier brugeois, Ludovit Reis (6 millions d'euros).

Pendant ce temps, Adem Zorgane a rapporté 4,3 millions d'euros à Charleroi grâce à son transfert à l'Union, tandis que Daan Heymans a rapporté 3 millions d'euros aux Zèbres lors de son passage à genk. Sur le flanc gauche, on retrouve Mamadou Diakhon, arrivé au Club de Bruges pour 8,5 millions d'euros.

Attaque

Les Blauw en Zwart ont également frappé fort devant puisque Nicolo Tresoldi est également le premier parmi ses pairs avec 6 millions d'euros en ce qui concerne les attaquants. Carlos Forbs, en tant que milieu offensif gauche, aurait pu faire partie du onze mais est victime du transfert coûteux de Diakhon.

En pointe, Adriano Bertaccini (passé de Saint-Trond à Anderlecht) et Raul Florucz ont tous deux coûté cinq millions d'euros. Le premier ayant une valeur marchande plus élevée, nous le plaçons donc par souci d'exhaustivité dans notre liste.