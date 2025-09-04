Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Plus que quatre jours et le marché des transferts dans notre pays fermera ses portes. Il est grand temps de jeter un coup d'œil aux transferts entrants déjà réalisés. Passage en revue des nouvelles recrues sous la forme d'un onze de base des transferts les plus chers.

Lorsqu'il s'agit des transferts les plus chers de Pro League, de nombreux joueurs du Club de Bruges se retrouvent bien sûr en haut de classement. Construire une équipe type équilibrée n'est pas si simple, car aucun défenseur latéral gauche n'a par exemple été acheté de manière marquante cet été. Daam Foulon est parti gratuitement à l'Antwerp, aucune recrue n'est arrivée pour un montant significatif sur le côté gauche.

Nous avons donc opté pour un système hybride, avec deux défenseurs centraux aidés de deux pistons regardant dans le rétroviseur et des milieux capables d'apporter de l'équilibre.

Gardien

Au but, Kjell Scherpen est l'homme ayant la plus haute valeur marchande selon Transfermarkt (cinq millions d'euros). Cependant, l'Union a réalisé une bonne affaire en l'achetant pour seulement deux millions d'euros. Ainsi, le gardien le plus cher de ce mercato est actuellement Tobias Lawal. Le gardien de Genk doit combler le vide laissé par Mike Penders, il a été acheté plus de trois briques.

Défense

En défense, les clubs de Pro League sont restés relativement sages jusqu'à présent. On retrouve ainsi deux joueurs de La Gantoise (orphelin de Tsuyoshi Watanabe et Jordan Torunarigha) dans l'axe. Siebe Van Der Heyden a coûté environ deux millions d'euros aux Buffalos, tandis que Hatim Es-Saoubi a été acquis pour 1,2 million d'euros. Sur le flanc droit, c'est Anderlecht qui est à l'honneur avec Ilay Camara, recruté pour 4,5 millions d'euros.

Milieu de terrain

Au milieu de terrain, nous optons pour un losange, avec Aleksandar Stankovic en tant que milieu défensif. Acheté pour 9,5 millions d'euros, il est la recrue estivale la plus chère de Pro League jusqu'à présent cet été. Il retrouve un coéquipier brugeois, Ludovit Reis (6 millions d'euros).

Pendant ce temps, Adem Zorgane a rapporté 4,3 millions d'euros à Charleroi grâce à son transfert à l'Union, tandis que Daan Heymans a rapporté 3 millions d'euros aux Zèbres lors de son passage à genk. Sur le flanc gauche, on retrouve Mamadou Diakhon, arrivé au Club de Bruges pour 8,5 millions d'euros.

Attaque

Les Blauw en Zwart ont également frappé fort devant puisque Nicolo Tresoldi est également le premier parmi ses pairs avec 6 millions d'euros en ce qui concerne les attaquants. Carlos Forbs, en tant que milieu offensif gauche, aurait pu faire partie du onze mais est victime du transfert coûteux de Diakhon.

En pointe, Adriano Bertaccini (passé de Saint-Trond à Anderlecht) et Raul Florucz ont tous deux coûté cinq millions d'euros. Le premier ayant une valeur marchande plus élevée, nous le plaçons donc par souci d'exhaustivité dans notre liste. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

23:00
Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

21:00
L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

20:40
Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

20:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

21:20
Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

22:39
Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

12:20
Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

13:00
L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

22:20
Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

21:20
De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

22:00
Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

18:30
Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

15:30
🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

20:00
Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

19:02
Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

19:31
OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

14:00
Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

16:20
1
Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

18:01
Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

18:02
Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

17:00
Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

17:30
Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

16:00
Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

11:20
Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

16:40
Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

11:00
4
Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

15:00
Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

11:40
L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

14:30
OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

13:40
"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

13:20
Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

12:40
10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10:00
La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

07:20
Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

12:00
Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved