Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

Après le transfert lucratif de Kasper Dolberg à l'Ajax, Anderlecht se retrouve face à un vrai défi sportif. En perdant l'attaquant danois, les Mauves perdent à la fois leur meilleur buteur et une pièce maîtresse de leur attaque.

Avec la vente de Kasper Dolberg vers l'Ajax, Anderlecht a encaissé environ dix millions d’euros. Mais l’équipe se retrouve sans vrai avant-centre. La recherche d’un remplaçant s’est accélérée.

Aujourd’hui, Luis Vázquez est le seul vrai attaquant axial de l’effectif, mais il ne peut pas remplacer Dolberg. C’est pourquoi la cellule sportive cherche activement un nouvel attaquant pour renforcer l’équipe.

Pas d’expérience

Un nom surprenant commence à circuler, celui de Kento Shiogai. Le Japonais de 20 ans est sous contrat avec le NEC Nimègue et n’a joué que comme remplaçant cette saison. En trois matches, il a marqué deux fois, dont un doublé contre Heracles.

Anderlecht a repéré son profil. Shiogai allie vitesse, mobilité et sens du but, des qualités qui manquent aux Bruxellois. Il correspond aux critères de la cellule de recrutement.

Son profil attire Anderlecht, qui pourrait miser sur son potentiel plutôt que chercher une solution immédiate. Remplacer Dolberg restera quoi qu’il en soit une tâche compliquée.