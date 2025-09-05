Coup dur pour Ivan Leko et La Gantoise sur le marché des transferts

Coup dur pour Ivan Leko et La Gantoise sur le marché des transferts


Après la rencontre face au Club de Bruges, Ivan Leko avait réclamé des renforts pour La Gantoise. Le club a bien activé certaines pistes, mais un premier sérieux coup d'arrêt est déjà à signaler.

Après le match contre le Club de Bruges, Ivan Leko avait une nouvelle fois martelé qu’il souhaitait absolument du renfort si les Buffalos veulent jouer les premiers rôles en Pro League.

La Gantoise comptait encore frapper sur le marché des transferts et avait jeté son dévolu sur l’attaquant nigérian Rafiu Durosinmi (22 ans). Ces derniers jours, le joueur du Viktoria Plzen avait même refusé de s’entraîner pour forcer son départ.

Selon l’expert en transferts Rudy Galetti, La Gantoise avait déjà formulé une première offre afin d’attirer le joueur. Cependant, celle-ci s’est révélée insuffisante pour les Tchèques.

Pas de transfert pour Rafiu Durosinmi cet été 

Sa valeur est estimée à 7 millions d’euros selon Transfermarkt, et Plzen entendait obtenir une somme conséquente. Les Glasgow Rangers et le Borussia Mönchengladbach s’étaient également intéressés à lui.

L’attaquant, qui avait boycotté plusieurs séances d’entraînement en Tchéquie, aurait finalement trouvé un terrain d’entente avec son club : il n’est pas autorisé à partir et restera à Plzen au moins jusqu’en janvier.

