Officiel : un ancien de Visé, Seraing et du RWDM se recase en D1A

Le RWDM Brussels savait Junior Marsoni sur le départ. Son transfert à Dender est désormais officiel.

La saison dernière, Sambu Marsoni a tout donné pour permettre au RWDM de retrouver la première division. Sur son flanc droit, le Liégeois de 29 ans a multiplié les allers-retours, offrant de nombreuses solutions de dédoublement à Yannick Ferrera.

Son volume de jeu n'est pas passé inaperçu : la fin de saison calamiteuse des Molenbeekois, conclue par un séjour prolongé en D1B, semblait synonyme de départ pour Marsoni.



C'est désormais chose faite : le joueur a fini par trouver une solution pour revenir au sein de l'élite belge. Il vient en effet de signer un contrat de deux ans à Dender, avec une saison supplémentaire en option.

Une troisième opération maintien en D1A

Marsoni va donc vivre une troisième saison en D1A après celles disputées sous les couleurs de Seraing et du RWDM marquées...par deux relégations. Autant dire que l'international angolais fera tout pour ne pas revivre pareil scénario.

Pour Dender, il s'agit donc d'un transfert d'expérience. Une arrivée bienvenue pour l'effectif, qui va devoir lutter pour assurer son maintien. La direction se cherchait justement un nouvel arrière droit depuis le départ de Karol Fila. Sambu Marsoni est ainsi le premier cadeau de bienvenue pour le nouvel entraîneur Hayk Milkon, nommé hier.