Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

Anderlecht semble une nouvelle fois passer à côté d'un nouvel attaquant. Les Bruxellois ont formulé une offre pour Danylo Sikan, mais Trabzonspor n'est pas chaud pour laisser partir l'Ukrainien. Un prêt avait déjà été refusé, y compris lors de l'intérêt d'Antalyaspor.

Sikan, 24 ans, est cette saison principalement sur le banc à Trabzonspor. En quatre matchs, il n’a accumulé que 61 minutes de jeu et n’a inscrit ni but ni passe décisive. Pourtant, le club turc avait dépensé six millions d’euros en janvier pour le recruter en provenance du Shakhtar Donetsk.

Ses statistiques en Turquie sont pour l’instant décevantes : seulement trois buts et deux passes décisives en 22 rencontres, pour un total de 1 153 minutes jouées. En Ukraine, il avait fait mieux, avec 31 buts et 9 passes décisives en 116 matchs avec Shakhtar, performances qui lui avaient valu sept sélections en équipe nationale, pour un but marqué.

Anderlecht a des moyens limités

Du côté d'Anderlecht, la recherche d’un attaquant reste une course contre la montre. Olivier Renard et Tim Borguet tentent, le dernier jour du mercato, de recruter un joueur offensif, mais les moyens sont limités et les options se font de plus en plus rares.

Un transfert définitif de Sikan serait un poids financier important, tandis qu’un prêt semble peu probable en raison de la position de Trabzonspor. Le RSCA risque donc de passer une nouvelle fois à côté, comme pour d’autres pistes précédentes.

Pourtant, les Bruxellois ont un besoin urgent de renfort offensif. La saison est longue et l’effectif actuel semble trop étroit pour offrir toutes les options nécessaires à Besnik Hasi en attaque. Reste à savoir si une percée sera possible, et cela devra se décider rapidement.