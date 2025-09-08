Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La Grèce peut faire un très grand pas vers la Coupe du Monde 2026 ce lundi en cas de victoire face au Danemark de Brian Riemer. Konstantinos Karetsas, en cas de nouvelle grosse prestation, serait déjà au panthéon.

Konstantinos Karetsas n'a que 17 ans, on l'oublierait presque. Le "drama" entourant son choix de sélection, qui avait créé une atmosphère malsaine autour d'un véritable adolescent, est fort heureusement oublié : le milieu créatif de Genk n'a pas perdu la cote aux yeux du public belge lors des matchs de championnat, et à l'Union Belge, tout le monde a tourné la page et peut se focaliser sur l'avenir.

Mais au vu du match livré par Karetsas la semaine passée face à la Biélorussie, nul doute que certains ont souri un peu amèrement en pensant à ce qu'un tel joueur aurait potentiellement pu amener, à terme, à la Belgique. Un but, un assist et le show à chaque toucher de balle, sans prise de tête, comme un certain Eden Hazard à ses débuts. 

Lire aussi… Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

Cela dit, s'il a vu la Belgique gifler le Liechtenstein et le Kazakhstan, Konstantinos Karetsas s'est peut-être dit, lui aussi, qu'il a fait le bon choix. Où aurait joué la pépite belgo-grecque au milieu d'une telle abondance de biens ? À la place de Fofana, Doku, De Bruyne, Saelemaekers, De Ketelaere... ? Pour être tout à fait honnête, on préférerait le voir dans le groupe à la place de Trossard, mais c'est le romantisme qui parle.

Non, le fait est que Kos Karetsas a fait le bon choix si son objectif est de devenir l'idole de tout un peuple et le véritable moteur créatif d'une sélection qui ne vise qu'une chose : la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce soir, la Grèce affronte le Danemark, qui a mal démarré sa campagne (0-0 face à l'Ecosse). Une victoire à Athènes, et les Grecs auront fait un grand pas vers le Mondial. 

Si Karetsas avait opté pour la Belgique, quelles auraient été ses chances de disputer la Coupe du Monde ? Difficile à dire, mais on peut sans se mouiller estimer qu'elles auraient été plus proches des 25% que des 75%. Le Genkois aurait été cantonné à un rôle de leader technique des U21, alors qu'il est prêt à bien plus. Parfois, on ne peut qu'accepter un choix quand il est de toute évidence le meilleur pour la personne concernée, même s'il nous en coûte à moyen ou long terme. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Belgique
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

Les Diables Rouges gagnants et perdants de cette trêve internationale

22:30
Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

Un homme politique s'est vu refuser l'accès au match des Diables Rouges à cause... d'un T-shirt pro-palestinien

21:20
2
Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

Ivan Leko n'est pas d'accord : l'ancien coach du Standard prend une grande décision concernant Dante Vanzeir

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Ilic - Diawara - Vanzeir

22:00
On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin ! Billet d'humeur

On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin !

15:20
1
Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

15:10
C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

C'est fait : Andi Zeqiri a trouvé une porte de sortie

20:20
OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

22:00
"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

13:30
📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

13:00
Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

Pas de nouvel attaquant, mais un défenseur supplémentaire pourrait arriver à Anderlecht

21:40
OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Mahamadou Doumbia à l'Antwerp est connu

21:00
Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

12:20
La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne Edito

La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne

11:40
🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

19:30
Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

10:40
OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

20:00
Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

19:00
Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

18:30
Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

10:00
1
Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

18:20
Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

18:00
Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

17:30
1
C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

08:30
Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

16:30
Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

17:00
Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

07:00
"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

07:23
Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

14:00
Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

16:00
C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

14:47
Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

07/09
La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

14:20
Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

07/09
Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

Un De Bruyne de gala, un seul joueur en demi-teinte : les notes des Diables Rouges face au Kazakhstan

07/09
Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

Deuxième set et 6-0 encore : les Diables offrent un récital contre le Kazakhstan

07/09

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved