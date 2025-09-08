Il ne jouerait pas avec les Diables mais est déjà un héros en Grèce : Konstantinos Karetsas a fait le bon choix

La Grèce peut faire un très grand pas vers la Coupe du Monde 2026 ce lundi en cas de victoire face au Danemark de Brian Riemer. Konstantinos Karetsas, en cas de nouvelle grosse prestation, serait déjà au panthéon.

Konstantinos Karetsas n'a que 17 ans, on l'oublierait presque. Le "drama" entourant son choix de sélection, qui avait créé une atmosphère malsaine autour d'un véritable adolescent, est fort heureusement oublié : le milieu créatif de Genk n'a pas perdu la cote aux yeux du public belge lors des matchs de championnat, et à l'Union Belge, tout le monde a tourné la page et peut se focaliser sur l'avenir.

Mais au vu du match livré par Karetsas la semaine passée face à la Biélorussie, nul doute que certains ont souri un peu amèrement en pensant à ce qu'un tel joueur aurait potentiellement pu amener, à terme, à la Belgique. Un but, un assist et le show à chaque toucher de balle, sans prise de tête, comme un certain Eden Hazard à ses débuts.



🇬🇷 | Kos Karetsas zette dit weekend een ware masterclass neer. 😮‍💨🔥



Bekijk Griekenland - Denemarken vanavond om 20:45 in de DAZN-app. 📲 pic.twitter.com/IzewBVmMML — DAZN België (@DAZN_BENL) September 8, 2025

Cela dit, s'il a vu la Belgique gifler le Liechtenstein et le Kazakhstan, Konstantinos Karetsas s'est peut-être dit, lui aussi, qu'il a fait le bon choix. Où aurait joué la pépite belgo-grecque au milieu d'une telle abondance de biens ? À la place de Fofana, Doku, De Bruyne, Saelemaekers, De Ketelaere... ? Pour être tout à fait honnête, on préférerait le voir dans le groupe à la place de Trossard, mais c'est le romantisme qui parle.

Non, le fait est que Kos Karetsas a fait le bon choix si son objectif est de devenir l'idole de tout un peuple et le véritable moteur créatif d'une sélection qui ne vise qu'une chose : la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Ce soir, la Grèce affronte le Danemark, qui a mal démarré sa campagne (0-0 face à l'Ecosse). Une victoire à Athènes, et les Grecs auront fait un grand pas vers le Mondial.

Si Karetsas avait opté pour la Belgique, quelles auraient été ses chances de disputer la Coupe du Monde ? Difficile à dire, mais on peut sans se mouiller estimer qu'elles auraient été plus proches des 25% que des 75%. Le Genkois aurait été cantonné à un rôle de leader technique des U21, alors qu'il est prêt à bien plus. Parfois, on ne peut qu'accepter un choix quand il est de toute évidence le meilleur pour la personne concernée, même s'il nous en coûte à moyen ou long terme.