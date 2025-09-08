Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement
Photo: © photonews

Mahamadou Doumbia quitte le Royal Antwerp et rejoint le club saoudien Al-Ittihad Club. Le milieu de terrain malien de 21 ans a signé un contrat jusqu'en 2029 avec le club de la Saudi Pro League.

Mahamadou Doumbia est arrivé au Bosuil il y a deux ans et est devenu l'un favori des supporters. Ses tirs puissants de loin et son jeu dynamique lui ont valu 8 buts et 3 passes décisives en 54 matchs pour l'Antwerp, et son impact au milieu de terrain n'a pas mis longtemps à se faire remarquer.

Son transfert fait partie des plus importants de ces dernières années pour l'Antwerp. Le montant de l'indemnité se situerait entre 19 et 25 millions d'euros, selon les bonus.

Mahamadou Doumbia quitte l'Antwerp pour l'Arabie Saoudite

Mahamadou Doumbia a passé sa visite médicale à Paris ce week-end puis s'est rendu à Jeddah, où il a signé un contrat de cinq ans avec Al-Ittihad, le club d'un certain Karim Benzema.

Son départ intervient peu après celui du gardien Senne Lammens, qui est parti pour Manchester United pour 20 millions d'euros. Avec la vente de Doumbia, l'Antwerp récupère à nouveau une somme importante qui, au total, avoisinera les 45 millions.

Sur le plan sportif, l'Antwerp semble affaibli par la période de transfert avec les départs de Michel-Ange Balikwisha, de Lammens et maintenant de Doumbia. Mais les finances sont assainies. L'Antwerp veut une base solide pour pouvoir continuer à progresser.

