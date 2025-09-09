OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

Le KRC Genk a présenté une nouvelle recrue après la clôture du mercato. Le jeune défenseur ivoirien de 18 ans, Ali Badra Diabaté, rejoint le Jong Genk avec un contrat courant jusqu'en 2030.

La période des transferts est désormais close en Belgique : les clubs de notre pays ne peuvent plus recruter de joueurs auprès d’autres équipes. Certaines formations ont toutefois attendu la toute fin pour officialiser leur dernière arrivée.

C’est le cas du KRC Genk, puisque les Limbourgeois sont allés chercher un renfort pour le Jong Genk. Le club a annoncé ce mardi la signature d’Ali Badra Diabaté.

Genk recrute un renfort défensif

Diabaté est un défenseur central, qui signe en provenance du Leader Sporting Club of Marcory, une équipe ivoirienne. Il a paraphé un contrat de cinq saisons avec Genk.

Âgé de 18 ans, le défenseur évoluera d’abord avec le Jong Genk. Le club le considère comme une arme précieuse sur les phases arrêtées, tant défensives qu’offensives. Il dispose également d’une bonne lecture du jeu, comme l’a souligné Stijn Haeldermans, coordinateur technique du Jong Genk.

"Ali apporte de la sérénité balle au pied grâce à son excellente vision du jeu et à ses qualités techniques. Il possède en outre une passe de précision dans la relance. Avec sa maturité et sa présence physique, il ajoute une stabilité supplémentaire au noyau du Jong Genk", a-t-il déclaré.