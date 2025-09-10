"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

Kasper Dolberg entame son deuxième passage à l'Ajax. L'appel d'Amsterdam était trop fort, laissant Anderlecht bien démuni.

Les supporters du Sporting avaient beau le critiquer pour sa passivité quand l'équipe ne tournait pas, ils savaient reconnaître que le jour où Kasper Dolberg partirait, Anderlecht perdrait un attaquant de classe internationale. Ce jour est finalement survenu en fin de mercato. Cité au Celtic, le Danois est retourné à l'Ajax.

Dolberg revient en pays conquis, après avoir déjà rejoint le club amstellodamois alors qu'il n'avait pas 18 ans. L'Ajax représente énormément pour lui. Il n'a d'ailleurs quitté les Pays-Bas que quatre ans après son arrivée sur la pointe des pieds, à l'occasion d'un transfert à plus de 20 millions du côté de Nice, après pas moins de 45 buts en 119 matchs.

De retour à la maison

L'attaquant de 27 ans n'était pas contraire à un séjour prolongé à Anderlecht. Mais quand son ancien club a toqué à la porte, il n'y a pas eu photo : "Je voulais revenir à l'Ajax pour le club, pour tout. J'en garde de très bons souvenirs. Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité. J'ai vécu ici pendant quatre ans et l'Ajax m'a manqué pendant toutes ces années", explique-t-il sur les canaux du club.

Un retour qui s'explique notamment par le départ de Brian Brobbey à Sunderland : "Je suis venu ici pour gagner. Pour devenir champion avec l'Ajax. C'est le plus important. Je veux juste retrouver du plaisir, prendre du plaisir. Et bien sûr, je veux marquer beaucoup de buts".

Kasper Dolberg ne sera pas sans concurrence pour autant : dans un autre style, Wout Weghorst a également des atouts à faire valoir. De quoi promettre un beau compartiment offensif à l'entraîneur John Heitinga : "Je suis prêt. J'ai déjà disputé pas mal de matchs. Je me sens bien et je suis en forme", confirme Dolberg.